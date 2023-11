Les bébés développent une conscience spatiale à l’âge de quatre mois, selon une étude

By

Une nouvelle recherche de l'Université de Birmingham a révélé que les bébés dès l'âge de quatre mois peuvent comprendre l'interaction entre leur corps et l'espace environnant. En menant une expérience tactile et visuelle, l'étude a révélé que le cerveau des nourrissons est capable de connecter la vue et le toucher, contribuant ainsi à leur conscience spatiale. Cette découverte révolutionnaire fournit des informations précieuses sur le développement précoce de la conscience de soi chez les nourrissons.

En utilisant une nouvelle approche expérimentale, des experts du Birmingham BabyLab ont montré aux bébés une balle en mouvement sur un écran qui s'approchait ou s'éloignait d'eux. Au cours de ce processus, les bébés recevaient une légère vibration dans leurs mains lorsque le ballon était le plus proche d'eux, tandis que leur activité cérébrale était surveillée. Les chercheurs ont découvert que même à l’âge de quatre mois seulement, les bébés présentaient une activité cérébrale somatosensorielle (tactile) accrue lorsque le contact était précédé par un objet se dirigeant vers eux.

Le Dr Giulia Orioli, chercheuse principale de l'étude, a expliqué que ces résultats suggèrent que les bébés ont une capacité naturelle à percevoir l'espace qui les entoure et à comprendre comment leur corps interagit dans cet espace. Cette intégration sensorielle précoce, connue sous le nom d’espace péripersonnel, est un aspect important de la conscience humaine. Cette découverte soulève des questions intrigantes sur la mesure dans laquelle ces capacités sont innées ou acquises.

L'étude a également exploré les réactions des nourrissons plus âgés lorsqu'ils sont touchés de manière inattendue après que la balle sur l'écran s'est éloignée d'eux. Les chercheurs ont observé que les bébés de 8 mois montraient des signes de surprise dans leur activité cérébrale, indiquant qu'ils n'anticipaient pas le toucher en fonction de la direction visuelle de l'objet en mouvement. Cela suggère qu'à mesure que les bébés progressent dans leur première année de vie, leur cerveau développe une conscience plus sophistiquée de la présence de leur corps dans l'espace.

Les chercheurs prévoient de poursuivre leurs recherches en incluant des participants de différents groupes d'âge, allant des nouveau-nés aux adultes. Les connaissances acquises grâce à l’étude de l’activité cérébrale chez les adultes peuvent faire la lumière sur le développement des capacités multisensorielles des nourrissons. De plus, l'équipe espère examiner si les nouveau-nés présentent également des signes de perception de la position de leur corps dans l'espace, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre les origines de la conscience humaine.

En révélant les mystères de la conscience spatiale des nourrissons, cette recherche contribue non seulement à notre compréhension du développement humain précoce, mais jette également les bases d'études ultérieures explorant les processus cognitifs complexes qui sous-tendent notre perception du monde.

Questions fréquentes

1. Les bébés dès l’âge de quatre mois peuvent-ils comprendre la conscience spatiale ?

Oui, selon une étude de l’Université de Birmingham, les bébés de quatre mois comprennent comment leur corps interagit avec l’espace qui les entoure.

2. Comment l’étude a-t-elle été menée ?

Les chercheurs ont montré aux bébés une balle en mouvement sur un écran, qui s'approchait ou s'éloignait d'eux. Les bébés recevaient une légère vibration dans leurs mains lorsque le ballon était le plus proche d'eux, pendant que leur activité cérébrale était mesurée.

3. Qu’a révélé l’étude ?

L'étude a révélé que les bébés présentaient une activité cérébrale somatosensorielle accrue lorsqu'un contact était précédé par un objet se déplaçant vers eux, ce qui indique leur capacité à lier la vue et le toucher.

4. Qu'est-ce que cela signifie pour le développement de la conscience de soi chez les nourrissons ?

Les résultats suggèrent que le cerveau des nourrissons est programmé pour connecter les informations sensorielles et percevoir l’espace qui les entoure. Ce développement précoce de la conscience spatiale contribue à la conscience de soi.

5. Ces capacités sont-elles innées ou acquises ?

L'étude soulève des questions sur les origines de ces capacités. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les résultats indiquent que même à un jeune âge, les nourrissons présentent des capacités innées à percevoir la position de leur corps dans l'espace.

Source : Université de Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)