L'avenir de l'exploration spatiale : une conversation avec Eric Ianson de la NASA

Dans une prochaine conférence intitulée « Planètes, astéroïdes et lunes… oh mon Dieu ! », Eric Ianson, directeur adjoint de la division des sciences planétaires au siège de la NASA, discutera des efforts les plus récents et les plus passionnants de la NASA en matière d'exploration spatiale. Cela comprend la collecte d'échantillons de la surface de Mars, une démonstration de défense planétaire en écrasant intentionnellement un vaisseau spatial sur un astéroïde et l'exploration de la lune de Jupiter, Europe, et de son océan couvert de glace.

Les étapes que les jeunes peuvent s'attendre à voir au cours de leur vie dans le domaine de l'exploration spatiale sont difficiles à prévoir, car la technologie évolue rapidement et les intérêts changent. Cependant, certaines tendances peuvent être identifiées. Le retour des humains sur la Lune et l’atterrissage éventuel des astronautes sur Mars se profilent à l’horizon. Les missions robotiques vers diverses planètes, lunes et petits corps du système solaire se poursuivront, en mettant l'accent sur des destinations comme Europe, la lune de Jupiter, Titan, la lune de Saturne, et Uranus. Des progrès seront également réalisés dans l’identification des mondes habitables en dehors de notre système solaire.

Le rôle de la NASA dans la réalisation des prochaines grandes avancées spatiales est vital, même si des entreprises privées comme SpaceX jouent un rôle de plus en plus important dans les voyages spatiaux. Alors que les entreprises privées ont une motivation commerciale, la NASA est financée pour atteindre des objectifs scientifiques, d'exploration ou technologiques spécifiques. Les collaborations avec l'industrie sont courantes, mais il existe des cas où la NASA développe en interne des instruments ou des engins spatiaux spécialisés, comme les rovers martiens et le vaisseau spatial Europa Clipper.

Les récents succès du programme spatial indien visant à atterrir sur le pôle sud de la Lune sont louables. La NASA valorise la collaboration internationale et reconnaît l'importance du partage des données de mission au profit de la découverte scientifique. Ils encouragent leurs collègues internationaux à faire de même, en promouvant l’exploration pacifique de l’espace.

Interrogé sur son film ou émission de télévision préféré sur l'espace ou l'exploration spatiale, Eric Ianson a mentionné plusieurs favoris, notamment "Apollo 13", "Le Martien" et "L'Empire contre-attaque". Cependant, il a finalement choisi « The Right Stuff » comme premier choix. Le film raconte l'histoire des astronautes originaux de Mercury Seven et capture l'imagination et les défis du voyage spatial à une époque où celui-ci passait de la science-fiction à la réalité.

La conférence Wilder Penfield d'Eric Ianson aura lieu le 13 novembre à 4 h à l'amphithéâtre Jeanne Timmins du Neuro.

Définition:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale civile des États-Unis responsable de l'exploration et de la recherche spatiales du pays.

Programme d'exploration de Mars – Un programme de la NASA axé sur l'exploration de Mars, y compris l'étude du climat, de la géologie et du potentiel de vie de la planète.

Programme de systèmes électriques radio-isotopiques – Un programme de la NASA qui développe et maintient l'utilisation de systèmes électriques radio-isotopiques, qui fournissent de l'électricité pour les missions dans l'espace lointain en utilisant la chaleur générée par la désintégration des isotopes radioactifs.

Défense planétaire – L'étude et le développement de méthodes pour protéger la Terre contre les impacts potentiels d'astéroïdes ou de comètes.

Europe – L'une des lunes de Jupiter dont on pense qu'elle possède un océan souterrain d'eau liquide sous sa croûte glacée.

Services commerciaux de charges utiles lunaires – Un programme qui vise à réaliser des missions scientifiques et technologiques sur la Lune grâce à des partenariats avec des sociétés commerciales.

Perseverance Rover – Une mission de la NASA sur Mars qui vise à explorer l'habitabilité de la planète, à rechercher des signes de vie ancienne et à collecter des échantillons en vue d'un retour potentiel sur Terre.

Télescope spatial James Webb – Un prochain télescope spatial dont le lancement est prévu en 2021, conçu pour être le télescope spatial le plus puissant jamais construit.

Programme Artemis – Un programme de la NASA visant à faire atterrir « la première femme et le prochain homme » sur la Lune d’ici 2024.

