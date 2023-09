Les plantes n’ont pas échappé à l’extinction lors de la disparition des dinosaures, selon une analyse des fossiles

By

Une nouvelle analyse des données fossiles d'Amérique du Nord et du Sud suggère que l'extinction du Crétacé-Paléogène, qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années, a également eu un impact significatif sur la vie végétale. Des études mondiales antérieures sur les archives fossiles avaient suggéré qu'aucune famille végétale majeure n'avait disparu lors de cet événement. Cependant, la nouvelle étude, publiée dans la revue Cambridge Prisms: Extinction, a révélé que plus de 50 % des espèces végétales ont disparu.

Les chercheurs ont analysé les données fossiles émergentes provenant de divers endroits, notamment aux États-Unis, en Colombie et en Argentine. Ils ont trouvé des preuves d’une perte importante d’espèces végétales sur chaque site, indiquant une véritable extinction des plantes. Cela remet en question la croyance antérieure selon laquelle les plantes n’étaient pas affectées de manière significative par l’extinction du K-Pg.

Pour comprendre ce qui est arrivé aux plantes lors de cet événement d’extinction, les chercheurs ont souligné l’importance de disposer de collections de fossiles adaptées. Ils ont également noté que l’étude des fossiles végétaux d’avant et d’après l’extinction, ainsi que la présence de plusieurs indicateurs, contribuent à fournir une compréhension plus complète de l’impact de l’événement sur la vie végétale.

Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour les efforts de conservation modernes. L’extinction de toute une famille de plantes modernes, comme les hêtres, les châtaigniers et les chênes, nécessiterait la perte de toutes les espèces appartenant à cette famille. Par conséquent, se concentrer uniquement sur la sauvegarde d’espèces individuelles pourrait ne pas suffire à empêcher l’extinction de familles entières de plantes.

Les chercheurs ont également souligné l’effet transformateur des extinctions massives sur les écosystèmes. L’extinction de K-Pg a conduit à l’essor et à la domination des plantes à fleurs et à l’établissement de forêts tropicales humides, cruciales pour la biodiversité.

En comparant différents sites, l’étude a révélé que les impacts de l’extinction n’étaient pas uniformes. Des facteurs tels que la distance du site d'impact et la sensibilité au gel ont influencé la gravité des extinctions de plantes dans différentes régions. Les tropiques, en particulier, pourraient avoir été plus gravement touchés en raison de leur aversion pour les températures glaciales et de leur biodiversité élevée.

Cette recherche rappelle que les extinctions d’espèces végétales lors de l’extinction de K-Pg ont été significatives et ont façonné l’évolution de notre monde moderne. Cela souligne également l’importance de reconnaître la crise actuelle de la biodiversité et de prendre des mesures pour prévenir de nouvelles extinctions, car elle pourrait avoir des impacts écologiques comparables à l’extinction de K-Pg.

La source:

– Peter Wilf, et coll. « L'extinction des plantes profondes à la frontière K-Pg était une véritable extinction », Cambridge Prisms : Extinction, septembre 2021.