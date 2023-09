Les fossiles de Fujianvenator Prodigiousus donnent un aperçu de l'évolution des oiseaux

Des scientifiques chinois ont fait une découverte passionnante dans la province du Fujian : le fossile d'un dinosaure ressemblant à un oiseau datant de la période jurassique. Nommée Fujianvenator prodigiosus, cette découverte met en lumière l’évolution des oiseaux et fournit des informations précieuses sur la façon dont les oiseaux modernes sont nés.

La question de savoir si le Fujianvenator est considéré comme un oiseau dépend de la façon dont nous définissons un oiseau. Min Wang, l'un des principaux scientifiques de l'étude, décrit le dinosaure comme « bizarre » et déclare qu'il est loin de ressembler à n'importe quel oiseau moderne. Cependant, Fujianvenator appartient à un groupe appelé avialans, qui comprend tous les oiseaux et leurs plus proches parents dinosaures qui n'étaient pas encore considérés comme des oiseaux.

Une caractéristique unique du Fujianvenator est son os long du bas de la jambe, le tibia, qui est deux fois plus long que son os de la cuisse, le fémur. Il arbore également une longue queue osseuse. Ses membres antérieurs ressemblent à une aile d'oiseau mais avec trois griffes sur les doigts, ce qui le distingue des oiseaux modernes. Bien que le fossile ne préserve pas les plumes, Wang note que ses plus proches parents et la plupart des théropodes aviaires ont des plumes, ce qui suggère que Fujianvenator aurait pu également avoir des plumes.

Déterminer son mode de vie est un défi sans fossile complet, mais les chercheurs proposent deux possibilités. Sur la base de ses longues pattes, Fujianvenator aurait pu être un coureur rapide ou patauger dans un environnement marécageux semblable aux grues ou aux hérons modernes. Wang penche pour l’idée qu’il s’agissait d’un coureur.

Cette découverte ajoute également à la compréhension complexe de l’évolution des oiseaux. Oiseaux descendants de petits dinosaures à plumes et à deux pattes connus sous le nom de théropodes de la fin du Jurassique. Le plus ancien oiseau connu, l’Archaeopteryx, existait il y a environ 150 millions d’années. Cependant, il existe un écart important d'environ 20 millions d'années entre l'Archaeopteryx et les prochains fossiles d'oiseaux, ce qui souligne la nécessité d'études plus approfondies pour compléter la chronologie de l'évolution.

Dans l’ensemble, la découverte de Fujianvenator prodigiosus fournit des informations précieuses sur la diversité des dinosaures ressemblant à des oiseaux et leurs habitats au cours de la période jurassique, contribuant ainsi à notre compréhension de l’évolution des oiseaux.

Sources:

– Quotidien du Peuple, Chine – @PDChina (Twitter)

– Journal Nature