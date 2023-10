De nouvelles découvertes suggèrent que les humains étaient en Amérique du Nord des milliers d'années plus tôt

Une étude récente a révélé que les empreintes trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique pourraient être la plus ancienne preuve de la présence humaine en Amérique du Nord. Ces empreintes ont été laissées par un groupe inconnu il y a plus de 20,000 XNUMX ans. Les couches sédimentaires dans lesquelles ces empreintes ont été préservées contenaient également des fossiles d'animaux disparus, comme le loup géant et le lion américain.

Initialement, les empreintes ont été datées d'il y a 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans en utilisant les graines de plantes aquatiques trouvées dans la même couche sédimentaire. Cependant, la communauté scientifique était sceptique quant à cette méthode, car l’absorption du carbone par ces plantes pourrait fausser les résultats de la datation au radiocarbone.

Pour répondre à cette incertitude, les chercheurs ont adopté une approche plus globale. Au lieu de se fier uniquement aux graines, ils ont extrait 75,000 XNUMX grains de pollen du site et procédé à une datation au carbone XNUMX. De plus, ils ont examiné les grains de quartz de la couche sédimentaire pour quantifier les dommages accumulés et dater le matériau.

Les résultats de ces multiples éléments de preuve s'alignent sur la date de graine précédente, confirmant que ces empreintes ont effectivement plus de 20,000 15,000 ans. Cette découverte remet en question la compréhension antérieure de l’arrivée humaine en Amérique du Nord, datée d’il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Il est désormais nécessaire de reconsidérer la chronologie de l’habitation humaine et des migrations en Amérique du Nord. La découverte de ces empreintes anciennes suggère que les humains pourraient avoir été présents dans les Amériques des milliers d’années plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Cela soulève également des questions sur les itinéraires possibles et les origines de ces premiers humains.

Bien que les empreintes aient été trouvées au Nouveau-Mexique, il est peu probable que ce soit le premier arrêt des ancêtres de ces individus. La théorie d'un pont terrestre reliant la Sibérie et l'Alaska pendant la période glaciaire propose une voie de migration possible, mais il est possible que les humains soient arrivés en Amérique du Nord encore plus tôt, avant la formation du pont terrestre.

La rareté de la fossilisation rend peu probable la découverte de preuves directes de l’arrivée humaine initiale en Amérique. Cependant, la découverte de ces empreintes met en évidence la grande quantité de connaissances que nous devons encore découvrir sur la migration et l’histoire des humains anciens.

Sources : Associated Press