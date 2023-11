Espèce de mosasaure nouvellement découverte nommée d'après le serpent de mer nordique

Les paléontologues ont récemment découvert une nouvelle espèce de reptile marin massif connue sous le nom de mosasaure. Les fossiles ont été trouvés près de la ville de Walhalla dans le Dakota du Nord et ont été nommés Jormungandr walhallaensis, en hommage au mythique serpent de mer nordique Jormungandr, engendré par le dieu filou Loki. Les chercheurs ont détaillé leurs découvertes dans le Bulletin du Musée américain d'histoire naturelle.

Le fossile, connu sous le nom de NDGS 10838, comprend un crâne presque complet avec des caractéristiques distinctes qui ont rendu la classification difficile pour les scientifiques. Bien qu'il partage certaines caractéristiques avec le plus grand genre de mosasaure Mosasaurus et le plus petit genre Clidastes, sa combinaison de traits a conduit les chercheurs à déterminer qu'il représente un genre et une espèce de mosasaure jusqu'alors inconnus. Jormungandr walhallaensis aurait mesuré environ 24 pieds de long et avait un visage élancé, le distinguant de ses parents mosasaures.

Les mosasaures étaient les principaux prédateurs qui vivaient dans les océans pendant la période du Crétacé, nageant aux côtés des dinosaures mais étant plus étroitement liés aux lézards et aux serpents modernes. Si des fossiles de mosasaures ont déjà été découverts, la découverte de Jormungandr walhallaensis apporte un nouvel éclairage sur les diverses formes que pourrait prendre ce groupe de reptiles marins. Cependant, les chercheurs reconnaissent que davantage de fossiles de la nouvelle espèce sont nécessaires pour mieux comprendre sa place dans l’arbre évolutif des mosasaures.

Le fossile présentait également des marques de morsure sur ses vertèbres, suggérant que l'animal avait été attaqué vers la fin de sa vie ou que ses restes avaient été récupérés après sa mort. Des recherches plus approfondies seront menées pour étudier ces marques. Dans l’ensemble, la découverte de Jormungandr walhallaensis fournit des informations précieuses sur l’histoire évolutive des mosasaures et contribue à notre compréhension de la riche diversité de ces prédateurs au sommet qui habitaient les mers il y a des millions d’années.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mosasaure ?

Un mosasaure est un type de reptile marin qui vivait pendant la période du Crétacé, il y a environ 98 à 66 millions d'années. Ils étaient de grands prédateurs et sont plus étroitement liés aux lézards et aux serpents modernes qu'aux dinosaures.

Pourquoi le mosasaure porte-t-il le nom de Jormungandr ?

Le mosasaure a été nommé Jormungandr walhallaensis d'après le serpent de mer nordique Jormungandr, qui aurait été engendré par le dieu filou Loki. Le nom a été choisi en raison de la ressemblance de la créature avec le serpent de mer mythique et de son lieu de découverte près de Walhalla, une ville qui partage son nom avec le Valhalla nordique.

Quelle est la signification de la découverte ?

La découverte de la nouvelle espèce de mosasaure, Jormungandr walhallaensis, fournit des informations précieuses sur les diverses formes que pourraient prendre les mosasaures. Il contribue à notre compréhension de l’histoire évolutive de ces grands prédateurs et élargit nos connaissances sur la vie marine au cours du Crétacé.

Où ont été trouvés les fossiles ?

Les fossiles de Jormungandr walhallaensis ont été découverts près de la ville de Walhalla dans le Dakota du Nord.

Quelle était la durée de vie du mosasaure nouvellement découvert ?

Sur la base des fossiles, on estime que Jormungandr walhallaensis mesurait environ 24 pieds de long.