L'exemple le plus ancien d'interaction interspécifique remontant à 480 millions d'années

Dans une nouvelle étude publiée dans Communications Biology, des chercheurs ont décrit un fossile de céphalopode vieux de 480 millions d’années provenant du Maroc, qui présente un exemple ancien d’interaction interspécifique. Le fossile a été découvert dans la formation de schiste de Fezouata dans les montagnes de l'Atlas au Maroc.

Le fossile appartenait à un nautiloïde à coquille droite, un type de mollusque, qui est finalement mort et a coulé au fond de l'océan. Au fil du temps, la coquille du nautile s'est recouverte d'un enchevêtrement de 88 tubes, ressemblant à une forêt de petites cheminées. Ces tubes étaient les restes d'une colonie de minuscules filtreurs appelés ptérobranches, qui s'étaient attachés au nautiloïde mort.

Les ptérobranches sont connus pour leur capacité à coloniser et à construire leurs habitations sur des morceaux d'animaux morts. Ces créatures tubulaires existent depuis un demi-milliard d’années et peuvent encore être trouvées dans les océans modernes. Ils possèdent des archives fossiles remarquablement profondes, avec des preuves d'animaux construisant leurs maisons au sommet d'autres animaux remontant à au moins 25 millions d'années avant la découverte du fossile de céphalopode.

L'auteur principal de l'étude, Karma Nanglu, paléontologue au Harvard Museum of Comparative Zoology, a décrit l'importance de cette découverte. Elle a expliqué que le fossile donne un aperçu de l’ingénierie précoce des écosystèmes par des animaux anciens. Elle met également en évidence le caractère pérenne du mode de vie de certaines espèces, comme la capacité des ptérobranches à coloniser et à exploiter les ressources disponibles.

Des interactions interspécifiques et la colonisation d'animaux morts ont été observées à différentes périodes de l'histoire de la Terre. Ces interactions sont cruciales pour comprendre la dynamique des écosystèmes anciens et l’évolution des différentes espèces. Cependant, de telles preuves fossiles de la période ordovicienne, qui a suivi la période cambrienne, sont relativement rares, ce qui fait du fossile de céphalopode incrusté de tubes une découverte précieuse.

Cette découverte met en lumière les communautés diverses et complexes qui existaient au début du Paléozoïque, fournissant des informations importantes sur les interactions et les adaptations de la vie marine ancienne il y a plus de 480 millions d'années.

