Le régime mystérieux des trilobites enfin révélé grâce à la découverte de fossiles

De nouvelles découvertes ont mis en lumière le régime alimentaire énigmatique des trilobites, d’anciennes créatures marines qui habitaient les océans de la Terre depuis des millions d’années. Les trilobites, qui ont prospéré pendant environ 250 millions d'années et comprenaient plus de 20,000 XNUMX espèces, ont longtemps intrigué les scientifiques en ce qui concerne leurs habitudes alimentaires. Les chercheurs devaient auparavant s'appuyer sur des preuves indirectes pour déduire leur régime alimentaire, mais une découverte récente a fourni des preuves directes des derniers repas des trilobites.

Un spécimen de trilobite bien conservé, connu sous le nom de Bohemolichas incola, a été trouvé enfermé dans des Rokycany Balls – des cailloux siliceux – qui ont conservé ses détails 3D complexes. Dans le système digestif de ce spécimen, des paléontologues de l'Université Charles en République tchèque, dirigés par Petr Kraft, ont découvert des fragments de coquilles étroitement serrés les uns contre les autres. Il est important de noter que ces coquilles ne présentaient aucun signe de dissolution, ce qui indique que le système digestif du trilobite était probablement neutre ou basique sur toute sa longueur, semblable à celui des crustacés et des araignées modernes.

L'analyse du tube digestif du trilobite a révélé une variété de proies. Les fragments les plus fréquemment retrouvés appartenaient à des ostracodes, de petits crustacés ressemblant à des crevettes qui existent encore aujourd'hui. Le trilobite avait également consommé des escargots de conques hyolithes, des étoiles de mer disparues et du stylophora, un parent des oursins. Ces résultats suggèrent que le trilobite était un charognard opportuniste, se nourrissant d'animaux morts et vivants facilement désintégrés ou suffisamment petits pour être avalés entiers.

De plus, le tube digestif plein du trilobite et les distorsions de son thorax indiquent qu'il se préparait peut-être à muer. Comme les autres arthropodes, les trilobites devaient se débarrasser de leur exosquelette pour grandir. Dans le cadre du processus de mue, le tube digestif se serait élargi pour faciliter l'élimination de l'ancien exosquelette et le développement d'un nouveau.

La découverte du régime alimentaire des trilobites fournit des informations précieuses sur leur comportement alimentaire et enrichit notre compréhension de ces créatures intrigantes. Cela suggère que les trilobites avaient des habitudes alimentaires similaires à celles des crustacés modernes, avec des actions de suralimentation occasionnelles liées à des exigences physiologiques spécifiques. Cette étude a été publiée dans la revue Nature.