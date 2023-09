Un ancien fossile d'araignée de Megamonodontium découvert en Australie : aperçu de l'évolution des araignées et des changements du paysage

Les scientifiques ont fait une découverte passionnante au cœur des régions arides d'Australie : un fossile parfaitement préservé d'une araignée remarquablement grande qui prospérait autrefois dans une forêt tropicale luxuriante il y a des millions d'années. Ce fossile n'est pas n'importe quelle araignée, mais plutôt le quatrième fossile d'araignée jamais trouvé en Australie et le premier du genre appartenant à la famille des Barychelidae, également connues sous le nom de grandes araignées-trappes à pattes en brosse. Nommé Megamonodontium mccluskyi, il vivait il y a entre 11 et 16 millions d'années au Miocène.

L’importance de cette découverte réside dans la rareté des fossiles d’araignées en Australie. Avec seulement quatre fossiles d’araignées découverts sur l’ensemble du continent, les scientifiques ont eu du mal à comprendre l’histoire évolutive des araignées. Cependant, cette découverte comble une lacune importante dans notre compréhension et fournit de nouvelles informations sur l’extinction des araignées. Le parent vivant le plus proche de cette ancienne araignée réside dans les forêts humides s'étendant de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui suggère que ce groupe occupait autrefois des environnements similaires en Australie continentale avant de disparaître à mesure que le continent devenait plus sec.

Le fossile d'araignée a été découvert à McGraths Flat, une région de prairies de Nouvelle-Galles du Sud, parmi un assemblage exceptionnel de fossiles du Miocène. L'abondance et la préservation de ces fossiles transforment McGraths Flat en un Lagerstätte – un lit de fossiles sédimentaires qui préserve souvent les tissus mous et délicats. En fait, certains fossiles de ce site révèlent même des structures subcellulaires.

Ce qui rend ce gisement de fossiles extraordinaire, c'est le type de roche dans laquelle il se trouve : la goethite, une roche riche en fer qui contient rarement des fossiles exceptionnels. La préservation détaillée a permis aux chercheurs d’observer les moindres détails du corps de l’ancienne araignée. Il ressemble beaucoup au genre moderne Monodontium, mais est cinq fois plus grand, ce qui en fait le deuxième plus grand fossile d'araignée jamais découvert dans le monde. Avec un corps mesurant 23.31 millimètres, soit un peu moins d'un pouce, l'ancienne araignée Megamonodontium pourrait tenir confortablement dans la paume d'une main humaine.

La recherche met également en lumière les changements survenus dans le paysage australien au fil du temps, en particulier l'assèchement dramatique du continent. L'absence d'araignées Monodontium et Megamonodontium aujourd'hui suggère que l'aridification pendant et après la période du Miocène a provoqué l'extinction locale de certaines lignées d'araignées. En outre, la rareté des araignées-trappes préservées dans les archives fossiles pourrait être attribuée à leur habitude de passer beaucoup de temps dans des terriers, limitant ainsi leur exposition à des conditions propices à la fossilisation.

Cette recherche révolutionnaire, publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society, révèle non seulement une ancienne araignée fascinante, mais fournit également des informations précieuses sur l'évolution des araignées et les changements environnementaux qui ont façonné le paysage australien.

La source:

- The Conversation: [Titre de l'article] (URL)