À la découverte de Jorgie : dévoilement d'une nouvelle espèce de mosasaure

Dans une région isolée près de Walhalla, dans le Dakota du Nord, une découverte fortuite de la bénévole Deborah Shepherd a conduit à la révélation d'une nouvelle espèce remarquable de mosasaure. Initialement pris pour un simple morceau d'os, l'œil vif de Shepherd a reconnu l'importance du fossile et l'a signalé au Département des ressources minérales du Dakota du Nord. Cette découverte révolutionnaire, récemment publiée dans le Bulletin du Musée américain d'histoire naturelle, a non seulement permis de découvrir une nouvelle espèce de mosasaure, mais également un tout nouveau genre.

Nommé Jǫrmungandr walhallaensis, affectueusement surnommé « Jorgie » par le co-auteur Clint Boyd, ce mosasaure fait remonter ses origines aux mers du Crétacé supérieur. Jorgie, un énorme prédateur marin, a probablement trouvé la mort dans la mâchoire d'un autre mosasaure, comme en témoignent les marques de morsure trouvées sur ses os conservés.

Les mosasaures, avec leur taille formidable et leur nature carnivore, étaient des créatures dominantes à la fin du Crétacé. Ces reptiles aquatiques, mesurant jusqu'à 15 mètres de long, offrent un aperçu fascinant des océans anciens. Bien que les restes de Jorgie comprennent un crâne, des côtes et des vertèbres presque complets, ce qui le distingue est la préservation des os internes du crâne qui ont façonné sa bouche – une rareté parmi les spécimens de mosasaures.

L'examen des marques de morsure de Jorgie offre un aperçu fascinant de ses derniers instants. Les dégâts importants indiquent une lutte violente et une fin potentiellement horrible. Remarquablement, certaines marques de morsure suggèrent le démembrement du corps de Jorgie, le prédateur ayant peut-être dévoré la partie inférieure. Cette révélation pourrait expliquer pourquoi seule une partie limitée du corps de Jorgie a été retrouvée.

Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'endroit sans prétention où Jorgie a été retrouvé. Le site public de fouilles de fossiles, situé près d'une route de gravier dans un parc d'État du Dakota du Nord, peut sembler ennuyeux comparé aux mers anciennes et dangereuses qui abritaient ces créatures fascinantes. Cependant, les roches tendres et l'effondrement du terrain du site de fouille ont contribué à l'exposition et à la préservation de ces précieux fossiles.

Le voyage ardu depuis la découverte d’un fossile jusqu’à l’identification d’une nouvelle espèce implique une analyse anatomique méticuleuse. L'auteur principal Amelia Zietlow souligne que la compréhension de l'anatomie de l'animal joue un rôle crucial dans la taxonomie et la classification des espèces. Si la chronologie d'existence de l'animal et les facteurs environnementaux sont importants, la détermination de son anatomie reste primordiale pour nommer et catégoriser une nouvelle espèce.

Alors que les chercheurs continuent de découvrir les secrets de ces anciens reptiles marins, la découverte de Jorgie offre une opportunité précieuse d’étudier plus en profondeur l’évolution et le comportement des mosasaures. Avec chaque nouvelle découverte, notre connaissance du monde préhistorique s’élargit, mettant en lumière les merveilles qui parcouraient autrefois nos océans il y a des millions d’années.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un mosasaure ?

R : Les mosasaures étaient d’énormes reptiles marins qui vivaient à la fin du Crétacé. Ils étaient carnivores et pouvaient mesurer jusqu'à 15 mètres de long.

Q : Comment Jorgie, le nouveau mosasaure, tire-t-il son nom ?

R : Le co-auteur Clint Boyd a suggéré le nom Jorgie, abréviation de Jǫrmungandr walhallaensis. Le nom Jǫrmungandr est dérivé de la mythologie nordique, faisant référence à un serpent de mer qui encercle le monde en serrant sa queue dans sa gueule. Walhallaensis s'est inspiré de Walhalla, la ville proche du site fossilifère.

Q : Qu'est-ce qui rend Jorgie unique par rapport aux autres fossiles de mosasaures ?

R : Le fossile de Jorgie comprend non seulement un crâne et des vertèbres presque complets, mais également une rare préservation des os à l'intérieur du crâne qui ont façonné sa bouche.

Q : Comment Jorgie a-t-il connu sa fin ?

R : Les marques de morsure sur les os préservés de Jorgie indiquent une lutte violente, pouvant entraîner son démembrement par un autre mosasaure. L’absence de marques de morsure sur le crâne suggère que le prédateur dévorait la partie inférieure de son corps.

Q : Où Jorgie a-t-il été découvert ?

R : Jorgie a été trouvé sur un site public de fouilles de fossiles près d'une route de gravier dans un parc d'État du Dakota du Nord, près de Walhalla.

Q : Pourquoi le site public de fouilles de fossiles est-il important ?

R : Les roches tendres et le terrain instable du site contribuent à l'exposition et à la préservation de fossiles qui autrement seraient perdus en raison de l'effondrement des roches. Il offre l'opportunité aux bénévoles et aux chercheurs de découvrir et d'étudier des fossiles.