De nouvelles découvertes remettent en question la chronologie de l’arrivée humaine dans les Amériques

Une analyse récente des empreintes humaines fossilisées trouvées dans le parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, remet en question la croyance de longue date selon laquelle les humains sont arrivés sur le continent américain il y a environ 14,000 21,000 ans. Les empreintes, conservées sur les rives sèches qui faisaient autrefois partie d'un lac lors de la dernière période glaciaire, ont été estimées entre 23,000 XNUMX et XNUMX XNUMX ans, comme l'a publié la revue Science.

La découverte de ces empreintes plus anciennes remet en question la chronologie conventionnelle de la migration humaine vers les Amériques, qui aurait eu lieu lorsque les terres du nord étaient confinées par les glaces. Kathleen Springer, chercheuse de l'US Geological Survey impliquée dans l'étude, a souligné que cette découverte soulève des questions sur les voies migratoires et sur la manière dont les humains ont réussi à atteindre le continent. Cela soulève également des questions sur la coexistence de l’homme et de la mégafaune dans la région et sur leur rôle potentiel dans l’extinction de certaines espèces.

Cependant, les critiques de la recherche ont exprimé des inquiétudes quant à la technique de datation utilisée pour estimer l’âge des empreintes. Un article distinct publié dans Science a fait valoir que la datation au carbone XNUMX des graines trouvées à côté des empreintes de pas pourrait être peu fiable en raison de la capacité de la plante à absorber le carbone plus ancien présent dans l'eau, ce qui pourrait fausser les résultats. En conséquence, le débat sur le moment et l’importance de ces empreintes reste complexe et controversé.

Ces découvertes ouvrent de nouvelles voies pour comprendre l’histoire de la migration humaine vers les Amériques et les interactions entre les humains et l’environnement pendant la période glaciaire. Des recherches et des analyses supplémentaires seront nécessaires pour rassembler des preuves supplémentaires et déterminer la véritable signification de ces empreintes dans la refonte de notre compréhension des débuts de l’histoire humaine.

