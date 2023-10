Analyse du réseau de régulation génétique du développement des feuilles de peuplier

Des chercheurs ont mené une étude pour analyser le réseau de régulation génétique du développement des feuilles du peuplier. Les feuilles jouent un rôle crucial dans le processus de photosynthèse des plantes, et comprendre leur processus de développement peut améliorer la capacité photosynthétique des plantes.

Le populus, communément appelé peuplier, est une espèce végétale largement utilisée dans divers domaines. Il sert d’espèce de verdure en milieu urbain et est également utilisé comme espèce modèle pour les études physiologiques et écologiques. Alors que les études antérieures se sont largement concentrées sur le peuplier, les stades de développement des feuilles du peuplier n'ont pas été étudiés de manière approfondie.

En utilisant une technologie de séquençage à haut débit, les chercheurs ont examiné les changements dans l’expression des gènes et des miARN au cours du développement des feuilles de peuplier. Ils ont construit un réseau dynamique de régulation du transcriptome du cycle de vie des feuilles du peuplier et identifié les principaux facteurs de régulation influençant la croissance et le développement des feuilles. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Horticulture Research.

La recherche a révélé que le processus de développement des feuilles de peuplier peut être divisé en cinq périodes distinctes. Au cours des premiers stades du développement des feuilles, les gènes associés à la croissance et à la division cellulaires étaient fortement exprimés. À mesure que les feuilles mûrissaient et acquéraient une capacité photosynthétique, l’expression de ces gènes diminuait. La période de capacité photosynthétique maximale a montré une réduction des niveaux de photosynthèse et de chlorophylle.

De plus, l’étude a identifié des miARN et des facteurs de transcription spécifiques qui régulent la croissance et le développement des feuilles au cours de différentes périodes. Certains facteurs de transcription favorisaient la croissance et la morphogenèse des feuilles, tandis que d'autres étaient impliqués dans la sénescence des feuilles et la dégradation de la chlorophylle. Les modèles d'expression de ces facteurs régulateurs variaient en fonction du stade de développement des feuilles.

Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur le processus de croissance et de développement des feuilles de peuplier et sur leurs mécanismes de régulation. Ces connaissances peuvent être utilisées pour améliorer les stratégies de sélection moléculaire visant à prolonger la longévité des feuilles, à augmenter le taux photosynthétique maximal et à optimiser la période de croissance avec la capacité photosynthétique la plus élevée.

Source : Recherche en horticulture (DOI : 10.1093/hr/uhad186)