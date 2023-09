Le visage d'une femme de l'âge du bronze reconstruit grâce à l'impression 3D et à l'art

Le talent artistique et la technologie moderne nous ont permis d’avoir un aperçu de ce à quoi pouvaient ressembler les anciens humains. Un artiste légiste suédois a utilisé une tomodensitométrie, une imprimante 3D, de l'argile et d'autres outils pour reconstruire le visage d'une femme du début de l'âge du bronze. Les restes de la femme, connus sous le nom de « Femme d'Upper Largie », ont été découverts dans la carrière d'Upper Largie en Écosse en 1997. Grâce à la datation au radiocarbone, les chercheurs ont estimé qu'elle vivait entre 1500 2200 et 20 XNUMX avant JC et qu'elle était décédée dans la vingtaine.

Bien qu'ils n'aient pas pu déterminer son héritage ethnique grâce à des tentatives d'extraction d'ADN, les archéologues ont trouvé dans sa tombe des poteries suggérant qu'elle faisait partie du mouvement Bell Beaker pendant l'âge du bronze. Pour reconstituer le visage de la femme, le musée Kilmartin en Écosse a fait appel à Oscar Nilsson, un médecin légiste suédois.

Nilsson a commencé par réaliser un scanner du crâne fragmenté de la femme, créant ainsi une réplique imprimée en 3D. Il a ensuite reconstruit les composants manquants et a reconstruit ses muscles du visage à l'aide d'argile à modeler, en tenant compte de son âge estimé, de son poids et des éventuelles périodes de malnutrition. En analysant l'ADN provenant de fouilles dans des régions et des périodes similaires, il a déterminé son teint, la couleur de ses yeux et la couleur de ses cheveux.

La reconstruction 3D qui en résulte est incroyablement réaliste et est désormais exposée au musée Kilmartin. L'intention était que son expression pose des questions et invite les visiteurs à spéculer sur sa vie et celle de ceux de son époque. En raison de sensibilité culturelle, les restes de la femme d'Upper Largie ont été ré-enterrés.

Cette reconstitution fascinante nous donne un aperçu de l'apparence des humains anciens et met en valeur le pouvoir de combiner l'art et la technologie pour combler le fossé entre le passé et le présent.

