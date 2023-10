De meilleures prévisions météorologiques pour le secteur de l'énergie pendant les éclipses, grâce au modèle de la NOAA

Le modèle de prévision météorologique à court terme de la NOAA, le High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), inclut désormais la prévision des perturbations de la production d'énergie solaire et éolienne pendant les éclipses. L'intégration des éclipses dans les prévisions HRRR permet au secteur de l'énergie de mieux modéliser les perturbations potentielles causées par les éclipses et de planifier l'ajustement de la production d'électricité et de la sauvegarde.

Stan Benjamin, scientifique du CIRES et ancien scientifique principal du NOAA Global Systems Laboratory (GSL), déclare que cette amélioration est importante pour le secteur de l'énergie, en particulier lors de perturbations d'éclipse rares mais importantes. Le modèle HRRR, développé par Benjamin et son équipe, a déjà intégré avec succès des éclipses lors d'éclipses solaires totales précédentes et une éclipse solaire partielle dans l'Arctique.

Lors d'une éclipse solaire, la Lune passe entre la Terre et le Soleil, obscurcissant partiellement ou totalement le Soleil. Cela se traduit par une diminution du rayonnement solaire frappant la Terre, ce qui entraîne une baisse temporaire des températures et un apaisement des vents. Le modèle HRRR prend désormais en compte ces effets et prédit leur impact sur les conditions météorologiques lors d'une éclipse.

Le modèle HRRR représente désormais toutes les éclipses solaires qui se produiront au cours des 4 prochaines décennies, y compris l'éclipse solaire totale qui devrait passer au-dessus des États-Unis en 2024. Les représentants de l'industrie énergétique ont exprimé leur gratitude pour cette amélioration, car elle leur permet de prendre en compte et atténuer les impacts des éclipses sur la production d’électricité.

Les recherches et les améliorations apportées par la NOAA et ses partenaires, telles que le modèle HRRR, jouent un rôle crucial en fournissant des prévisions plus précises de l'énergie solaire et éolienne, ce qui contribue à intégrer plus efficacement les énergies renouvelables dans le réseau électrique et à accélérer la décarbonation de l'énergie. production d'électricité aux États-Unis.

Sources : Wikipédia, Université du Colorado à Boulder

Définitions:

– NOAA : Administration Nationale Océanique et Atmosphérique

– HRRR : actualisation rapide haute résolution

– CIRES : Institut Coopératif de Recherche en Sciences de l’Environnement

– GSL : Laboratoire des Systèmes Globaux

– CIRA : Institut Coopératif de Recherche en Atmosphère