Le télescope spatial James Webb découvre des paires d'objets ressemblant à des planètes dans la nébuleuse d'Orion

Le télescope spatial James Webb a fait une découverte révolutionnaire en capturant des images révélant des paires d'objets ressemblant à des planètes, jamais détectées auparavant, cachées dans la nébuleuse d'Orion. Cette découverte inattendue a incité les astronomes à réexaminer leur compréhension des formations célestes.

Située à environ 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre, la nébuleuse d’Orion fascine depuis longtemps les astronomes et les astronomes. Son nuage lumineux de gaz et de poussière est facilement reconnaissable comme « l’épée » de la constellation d’Orion. Des études antérieures menées dans ce captivant terrain de jeu céleste se sont concentrées sur les naines brunes, les disques formant des étoiles et les objets dont les masses se situent entre celles des étoiles et des planètes. Cependant, la caméra proche infrarouge du télescope James Webb, NIRCam, a fourni une nouvelle perspective et révélé une série de détails inattendus.

Dans un premier temps, l’attention s’est portée sur le Trapezium Cluster, une région abondante en jeunes étoiles en cours de formation. En analysant une image à courte longueur d'onde de la nébuleuse d'Orion, les astronomes Samuel G. Pearson et Mark J. McCaughrean ont fait une observation remarquable. En plus d'identifier des étoiles et des naines brunes, ils sont tombés sur des paires d'objets ressemblant à des planètes dont la masse varie de 0.6 à 13 fois celle de Jupiter. Ces entités énigmatiques, maintenant connues sous le nom de « Jupiter Mass Binary Objects » ou JuMBO, se sont avérées avoir à peu près la même taille que Jupiter.

Une exploration plus poussée a conduit les astronomes à rencontrer environ 40 paires de JuMBO et deux systèmes triples, tous occupant de larges orbites. McCaughrean a expliqué dans une interview que ces habitants célestes n'ont que trois jours et émettent toujours de la lumière en raison de l'énergie qu'ils possèdent lors de leur création.

La découverte de ces JuMBO remet en question les théories actuelles sur la formation des étoiles et des planètes, soulevant des questions fondamentales sur notre compréhension de ces processus complexes. Pearson a noté la surprise parmi les scientifiques, déclarant : « Les scientifiques travaillent sur des théories et des modèles de formation d’étoiles et de planètes depuis des décennies, mais aucun d’entre eux n’a jamais prédit que nous trouverions des paires d’objets de très faible masse flottant seuls dans l’espace – et nous en voyons beaucoup.

Cette révélation met l’accent sur la capacité de l’univers à étonner et à laisser perplexe en permanence, repoussant les limites de la connaissance humaine et inspirant les scientifiques à affiner leur compréhension du cosmos. La nébuleuse d'Orion, déjà un joyau céleste, continue d'offrir de précieux aperçus des mystères de l'univers.

