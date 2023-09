Des scientifiques mesurent pour la première fois la taille du disque d'accrétion d'un trou noir supermassif

By

Les scientifiques ont franchi une étape majeure en mesurant pour la première fois la taille du disque d’accrétion entourant un trou noir supermassif. Les disques d'accrétion sont des anneaux de gaz, de poussière et de plasma surchauffés qui tournent autour des trous noirs. Ces disques sont formés à partir des restes d’étoiles, d’exoplanètes et d’autres matières déchiquetées qui ont été attirées vers l’horizon des événements du trou noir. Lorsque les disques d'accrétion tournent, ils émettent diverses formes de rayonnement électromagnétique, tels que des rayons X, des ondes radio et de la lumière visible, ce qui les rend détectables par les astronomes.

Les disques d'accrétion sont plus clairement visibles dans le spectre infrarouge, émettant ce que les chercheurs appellent un double pic. Ce double pic est constitué d'une paire de pics d'énergie émis par les deux moitiés du disque d'accrétion, fournissant des informations sur leur rotation. Cependant, ils ne peuvent révéler que le début des disques et non leur fin.

Dans une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal Letters, des scientifiques ont découvert un deuxième double pic provenant du bord extérieur d'un disque d'accrétion entourant le trou noir supermassif III Zw 002. En analysant ces doubles pics, les chercheurs ont déterminé que le rayon du trou noir supermassif III Zw 52.4. Le disque d'accrétion mesure environ 9,000 jours-lumière, soit plus de XNUMX XNUMX fois la distance entre la Terre et le Soleil.

La découverte du deuxième double pic pourrait aider à percer les mystères des trous noirs supermassifs. Il fournit des informations précieuses sur la géométrie de la région et offre un aperçu de la structure interne et du processus d’alimentation des galaxies actives. L’équipe de recherche prévoit de continuer à surveiller la croissance du disque d’accrétion entourant III Zw 002 au fil du temps.

Cette percée n’est pas la seule réalisation significative dans la compréhension des disques d’accrétion cette année. En mai, des scientifiques ont réussi à créer pour la première fois des disques d’accrétion artificiels en laboratoire à l’aide de plasma, fournissant ainsi des informations précieuses sur leur formation.

Sources:

– Étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters

–Getty Images

Remarque : L'article d'origine contenait des images qui ont été supprimées pour ce contenu textuel.