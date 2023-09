Des scientifiques mesurent pour la première fois la taille du disque d'accrétion d'un trou noir

By

Des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en mesurant pour la toute première fois la taille du disque de matière entourant un trou noir supermassif. Cette découverte pourrait potentiellement élargir notre compréhension de la croissance des trous noirs et de l’évolution des galaxies environnantes.

Les disques d'accrétion sont des anneaux massifs de gaz, de poussière et de plasma surchauffés qui tournent autour des trous noirs. Ils sont composés de restes d’étoiles déchiquetées, d’exoplanètes et d’autres matières qui ont été déchirées lorsqu’elles sont attirées vers l’horizon des événements d’un trou noir. Ces disques émettent une gamme de rayonnements électromagnétiques, notamment des rayons X, des rayonnements infrarouges, des ondes radio et de la lumière visible, ce qui les rend détectables par les astronomes.

Dans une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal Letters, des chercheurs ont détecté une deuxième émission à double pic provenant du bord extérieur du disque d'accrétion entourant le trou noir supermassif III Zw 002. Cette découverte inattendue leur a permis de calculer que le rayon d'accrétion Le disque mesure environ 52.4 jours-lumière, soit plus de 9,000 XNUMX fois la distance de la Terre au soleil.

Les chercheurs ne recherchaient pas activement le deuxième double pic d’émission, mais collectaient des données pour confirmer la présence du disque d’accrétion. En utilisant le spectrographe Gemini Near-Infrared (GNIRS), ils ont pu détecter simultanément des émissions dans différentes longueurs d’onde, ce qui leur a permis de repérer le deuxième double pic.

Cette découverte révolutionnaire fournit de nouvelles informations sur la structure géométrique des disques d’accrétion et permettra aux chercheurs d’observer pour la première fois le processus d’alimentation et la structure interne d’une galaxie active. L'équipe prévoit de continuer à surveiller le disque d'accrétion autour de III Zw 002 pour mieux comprendre sa croissance au fil du temps.

Cette découverte fait suite à une autre avancée majeure dans la compréhension des disques d’accrétion plus tôt cette année, où les scientifiques ont créé des disques d’accrétion artificiels en laboratoire. Bien que les disques artificiels n’aient duré que peu de temps, ils ont fourni des informations précieuses sur la façon dont ces disques sont formés.

Ces progrès dans la compréhension et la mesure des disques d’accrétion sont cruciaux pour percer les mystères des trous noirs supermassifs et leur impact sur l’évolution des galaxies.

