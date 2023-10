Les communautés autochtones considèrent l’éclipse solaire comme un événement sacré

En prévision de l'éclipse solaire de ce week-end, les membres des communautés autochtones d'Amérique du Nord, centrale et du Sud se préparent à honorer cet événement céleste avec des traditions sacrées et des enseignements culturels. Pour la nation Navajo, l’éclipse revêt une solennité et une signification particulières. Le jour de l'éclipse, le peuple Navajo observera une période de réflexion et de prière, s'abstenant de regarder l'éclipse ou de se livrer à des activités physiques.

Krystal Curley, directrice exécutive de l'organisation à but non lucratif Indigenous Life Ways, a souligné le caractère unique des protocoles culturels Navajo entourant l'éclipse, déclarant : « Il y a tellement de choses que nous ne sommes pas censés faire en tant que peuple Dine par rapport aux autres tribus, où cela leur convient. regarder l’éclipse, sortir ou faire des choses. Le jour de l'éclipse, des destinations touristiques bien connues de la réserve Navajo, telles que Monument Valley et le Four Corners Monument, seront fermées pour permettre aux résidents d'observer l'événement depuis leur domicile en silence.

Même si les voyagistes dirigés par les Navajos cesseront également leurs activités pendant l'éclipse, certains groupes autochtones d'autres régions y voient une opportunité de transmettre des enseignements culturels et de partager des histoires. L'éclipse est considérée comme un moment spirituel, symbolisant la fin d'un cycle et la renaissance du soleil. On le voit comme une étreinte céleste entre la lune et le soleil.

Paul Begay, conseiller culturel Navajo, a décrit l'éclipse comme une perturbation et la mort du soleil, soulignant la nécessité de respect et de cessation temporaire des activités. À Chinle, en Arizona, Shiye Bidziil, qui est Navajo et Lakota, prévoit d'observer l'éclipse avec ses enfants et de les sensibiliser à sa signification. GeorGene Nelson, directeur du département linguistique des tribus Klamath, participera à un panel éducatif pour partager des histoires liées à l'éclipse des peuples Klamath, Modoc et Yahooskin-Paiute.

L’éclipse solaire offre aux communautés autochtones l’occasion de renouer avec leurs traditions culturelles et de transmettre leurs connaissances sacrées aux jeunes générations. C'est un moment de réflexion, de prière et de révérence, rappelant aux gens l'interdépendance du monde naturel et l'importance des événements célestes dans les cosmologies autochtones.

Définitions:

– Navajo/Dine : Désigne le peuple Navajo, tribu amérindienne vivant principalement dans le sud-ouest des États-Unis.

– Traditions sacrées : coutumes et pratiques qui ont une profonde signification spirituelle dans un contexte culturel ou religieux particulier.

Sources:

- The Associated Press.