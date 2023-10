Un groupe de travail de femmes autochtones partage les pratiques Navajo pour l'éclipse solaire

Un groupe de femmes autochtones s'est récemment réuni dans un auditorium d'université pour partager les pratiques traditionnelles Navajo entourant la prochaine éclipse solaire. Plus de 50 personnes de tous âges ont assisté à l’événement pour découvrir et renouer avec les protocoles culturels transmis depuis des générations.

Au cours du rassemblement, les femmes ont exposé des livres sur l'astronomie Navajo et le pollen de maïs, utilisé pour les bénédictions. Un guérisseur était également présent pour répondre aux questions du public majoritairement Navajo sur la manière d'approcher l'éclipse. Certaines lignes directrices clés ont été partagées :

– Ne regardez pas directement l’éclipse.

– Évitez de manger, de boire, de dormir ou de pratiquer une activité physique pendant l’éclipse.

– Profitez plutôt de l’occasion pour vous asseoir chez vous, réfléchir et prier, en considérant l’événement comme un moment intime et céleste.

Le but du rassemblement était de s'assurer que la communauté est consciente et préparée à l'éclipse solaire conformément aux traditions Navajo. Ces pratiques revêtent une profonde importance pour le peuple Navajo, car elles ont été transmises de génération en génération.

L'événement a permis un échange de connaissances et a permis de garantir que de telles pratiques culturelles continuent d'être honorées et respectées. C'était une occasion significative pour les individus de se réunir et de se connecter avec leur patrimoine, ainsi que d'apprendre des aînés et des praticiens traditionnels.

À l'approche de l'éclipse solaire, la communauté Navajo, ainsi que d'autres personnes intéressées par ces traditions, auront la chance d'observer le phénomène céleste d'une manière profondément enracinée dans leur culture.

Sources:

– Actualités AP