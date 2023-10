Le colonialisme caché dans l’exploration spatiale : remettre en question le discours de la paix

L’exploration spatiale a longtemps été justifiée comme une entreprise pacifique pour le mieux-être de l’humanité, la rhétorique mettant l’accent sur les avantages inclusifs pour toutes les nations. Cependant, ce récit cache les conditions coloniales sous-jacentes qui continuent de façonner l’exploration spatiale. Même si le concept d’inclusivité et la promesse de progrès technologiques peuvent inciter les individus à rejoindre l’industrie spatiale, ils perpétuent en fin de compte les constructions capitalistes de l’exploration spatiale.

Une justification couramment utilisée pour l’exploration spatiale est le développement de technologies à usages multiples et de retombées ayant des applications pratiques sur Terre. Ces retombées, telles que les matelas en mousse à mémoire de forme et la technologie de déminage, sont célébrées par la NASA comme des résultats bénéfiques de l'exploration spatiale. Cependant, il est important de se demander pourquoi les ressources ne sont pas directement investies dans la résolution de ces problèmes au lieu d’attendre des solutions potentielles issues de l’exploration spatiale.

Pour bien comprendre la relation entre l’exploration spatiale et la colonialité, nous devons reconnaître le contexte historique. La création de la NASA elle-même était ancrée dans l’objectif du gouvernement américain d’exploiter l’espace à des fins politiques, culturelles et matérielles. Cette exploitation, cachée sous couvert d’exploration pacifique, s’inscrit dans la logique de la colonialité. L’exploration de l’espace a toujours été axée sur l’exploitation de l’espace, renforçant les dynamiques de pouvoir et l’extraction des ressources.

Un mémo des années 1950 illustre davantage cet état d’esprit, soulignant que l’exploitation de l’espace nécessite une exploration et un contrôle. Cette formule, que l’on peut appeler la formule Killian, met en évidence les éléments fondamentaux de la colonialité en réduisant la nature et l’humanité à des ressources et à des exploiteurs. Cette formule a façonné la politique spatiale américaine et continue d’influencer à la fois les États-nations et les entreprises privées impliquées dans l’exploration spatiale.

Les justifications de l’exploration spatiale ont évolué au fil du temps, mais elles ont toujours servi les intérêts d’un État-nation ou d’un système capitaliste. Pendant la guerre froide, l’exploration spatiale a été utilisée comme une forme de soft power pour mettre en valeur la supériorité technologique et promouvoir la supériorité de la démocratie et du capitalisme sur le communisme. Cependant, ces structures, imprégnées de militarisme et de pratiques de travail sous le capitalisme, perpétuent la violence et renforcent la notion de modernité comme paradigme de la guerre.

La notion de « paix » dans le discours sur l’exploration spatiale est trompeuse car elle s’aligne sur la violence normalisée de la modernité. La violence normalisée prend diverses formes, de la violence racialisée perpétrée par des acteurs étatiques aux pratiques de travail inhumaines et au révisionnisme historique. Cette conception de la paix ne reconnaît pas la violence inhérente au système mondial actuel.

Même si l’exploration spatiale présente un potentiel de progrès scientifique et d’innovation technologique, il est essentiel de remettre en question les dynamiques de pouvoir sous-jacentes et les conséquences de la perpétuation des conditions coloniales. Reconnaître le colonialisme caché dans la rhétorique et les pratiques de l’exploration spatiale est crucial pour créer un avenir plus équitable et plus juste dans l’exploration de l’espace.

