L'application SkySafari offre des fonctionnalités spéciales pour la visualisation de l'éclipse solaire annulaire

By

L'application d'astronomie populaire SkySafari a introduit un nouvel ensemble de fonctionnalités pour aider les observateurs du ciel à suivre et à visualiser la prochaine éclipse solaire annulaire. Prévue le samedi 14 octobre, cette éclipse se produit lorsque la lune passe devant le soleil, créant un effet « anneau de feu ».

Afin d'aider les utilisateurs à suivre l'éclipse, à se renseigner sur l'événement et à recevoir des alertes en temps réel, SkySafari a lancé les fonctionnalités d'éclipse solaire annulaire 2023 pour les utilisateurs iOS. Les utilisateurs d’Android disposeront d’une fonctionnalité similaire pour l’éclipse totale de Soleil d’avril 2024.

Certaines des fonctionnalités clés incluses dans la mise à jour de l'éclipse SkySafari sont un compte à rebours pour suivre l'ombre de la lune lorsqu'elle se déplace dans l'ouest des États-Unis, une carte interactive pour aider les utilisateurs à trouver les meilleurs emplacements d'observation, un simulateur d'éclipse pour visualiser l'éclipse à tout moment. une heure et un lieu spécifiques, ainsi qu'un tracker d'ombre pour observer le mouvement de l'ombre de la lune d'un point de vue spatial. L'application fournit également des notifications audio avec des narrations sur ce qu'il faut observer pendant chaque phase de l'éclipse, ainsi qu'un guide de visualisation contenant des outils et des conseils pour observer en toute sécurité l'éclipse solaire annulaire.

Outre SkySafari, il existe d'autres applications notables qui peuvent améliorer l'expérience de l'éclipse solaire annulaire. La NASA a publié l'Eclipse Explorer 2023, une carte interactive affichant la visibilité de l'éclipse. Parallèlement, l'organisation à but non lucratif Astronomes sans frontières propose l'application « One Eclipse », offrant aux utilisateurs du monde entier une expérience aux premières loges de l'éclipse solaire annulaire.

N'oubliez pas qu'il est crucial de ne jamais regarder directement le soleil, même lors d'une éclipse. Des filtres solaires certifiés doivent toujours être utilisés pour observer en toute sécurité l'éclipse, qu'elle soit partielle ou annulaire. Il est essentiel de porter des lunettes à éclipse solaire appropriées, et des filtres solaires doivent également être utilisés pour les appareils photo, les télescopes et les jumelles. Pour des directives plus détaillées sur les observations solaires en toute sécurité, veuillez vous référer à notre guide « Comment observer le soleil en toute sécurité ».

Sources:

– Article source : Space.com

– Site Web SkySafari

– Site Web de la NASA

– Site Internet Astronomes Sans Frontières