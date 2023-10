Le rôle des vents dans la fonte des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique

Des chercheurs de l’Université de Californie, d’Irvine et de l’Université d’Utrecht ont découvert que la glace de surface du Groenland fondait à un rythme accéléré au cours des dernières décennies, alors que la tendance en Antarctique allait dans la direction opposée. Pour une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters de l'American Geophysical Union, les scientifiques se sont concentrés sur le rôle du Foehn et des vents catabatiques, des rafales descendantes qui mettent l'air chaud et sec en contact avec les glaciers. Ils ont découvert que la fonte de la calotte glaciaire du Groenland liée à ces vents a augmenté de plus de 10 % au cours des 20 dernières années, tandis que l'impact des vents sur la calotte glaciaire de l'Antarctique a diminué de 32 %.

La recherche a montré que les vents descendants sont responsables d’une quantité importante de fonte des glaces de surface dans les deux régions. La fonte des glaces de surface provoque le ruissellement et l’hydrofracture des plates-formes de glace, augmentant le débit d’eau douce vers les océans et contribuant à l’élévation du niveau de la mer. Cependant, les conséquences du réchauffement climatique dans les hémisphères Nord et Sud ont conduit à des résultats contrastés au Groenland et en Antarctique.

Au Groenland, la fonte des surfaces due au vent est exacerbée par le réchauffement de l'île, la lumière du soleil étant suffisante pour faire fondre la glace. La combinaison de l’augmentation de 10 % de la fonte due au vent et des températures de l’air en surface plus chaudes a entraîné une augmentation de 34 % de la fonte totale des glaces en surface. Les auteurs attribuent ce résultat, en partie, à l’influence du réchauffement climatique sur l’oscillation nord-atlantique, qui a amené de l’air chaud au Groenland et dans d’autres régions de l’Arctique.

À l’inverse, la fonte totale de la surface de l’Antarctique a diminué d’environ 15 % depuis 2000. Toutefois, cette réduction est largement due à une diminution de 32 % de la fonte générée par le vent en aval sur la péninsule Antarctique, où deux plates-formes de glace vulnérables se sont déjà effondrées. La poursuite de la reconstitution du trou d’ozone stratosphérique de l’Antarctique, découvert dans les années 1980, contribue temporairement à isoler la surface d’une nouvelle fonte.

Les chercheurs soulignent l’importance de surveiller et de modéliser la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique, ainsi que d’étudier la relation entre le vent et la glace dans le contexte du changement climatique. Ils espèrent que ces recherches contribueront à renforcer les modèles du système terrestre utilisés en science du climat.

Cette étude a été menée par des chercheurs de l'Université de Californie, d'Irvine et de l'Université d'Utrecht, avec le soutien financier du Département américain de l'énergie, de la National Science Foundation et de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique.

Sources : Université de Californie, Irvine et Université d'Utrecht