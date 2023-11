La beauté captivante des aurores boréales : un voyage céleste pas comme les autres

Un spectacle de lumières à couper le souffle danse dans le ciel nocturne dans un spectacle fascinant connu sous le nom d’aurores boréales. Ce phénomène naturel captive les gens depuis des siècles et récemment, le pilote João Mendes a capturé sa beauté époustouflante dans une vidéo accélérée lors d'un vol de San Francisco à Lisbonne.

Alors que le capitaine Mendes survolait le ciel du Canada, il en a profité pour capturer 1,900 XNUMX images incroyables des aurores boréales depuis son cockpit. La vidéo présente non seulement les vagues de lumière vibrantes des aurores boréales, mais révèle également des objets célestes comme la galaxie d'Andromède et Jupiter, créant un voyage céleste qui laisse les spectateurs émerveillés par les merveilles de notre univers.

Le spectacle impressionnant des aurores boréales se produit lorsque des particules énergétiques du Soleil entrent en collision avec la haute atmosphère terrestre. Le champ magnétique terrestre dirige ensuite ces particules vers les pôles, produisant ainsi des lumières vibrantes et dansantes qui ornent le ciel nocturne. Il s'agit véritablement d'une démonstration remarquable de la puissance et de la beauté de la nature.

Au Canada, la saison des aurores boréales commence au début septembre et dure jusqu'au début avril dans les régions les plus septentrionales du pays. Pendant ce temps, les observateurs du ciel et les scientifiques sont captivés par l’atmosphère dramatique et cinématographique qui se déroule sous leurs yeux. Mais le Canada n’est pas le seul endroit où l’on peut observer ce phénomène enchanteur.

Les régions situées à haute latitude, comme la Norvège, l’Islande et la Suède, offrent également un aperçu des aurores boréales. Ces pays offrent des points de vue uniques pour assister au spectacle impressionnant des lumières dansantes dans le ciel nocturne.

Embarquez pour un voyage céleste et découvrez la beauté captivante des aurores boréales à travers les images extraordinaires du capitaine João Mendes. Laissez-vous transporter dans un royaume où convergent la beauté terrestre et céleste, vous laissant émerveillé par les merveilles qui existent au-delà de notre planète.

Foire aux questions sur les aurores boréales

Quelles sont les causes des aurores boréales ?

Les aurores boréales sont causées par des particules énergétiques du Soleil entrant en collision avec la haute atmosphère terrestre. Ces collisions créent l’affichage fascinant de lumières que nous voyons dans le ciel nocturne.

Quelle est la saison des aurores boréales au Canada?

Au Canada, la saison des aurores boréales commence début septembre et dure jusqu'au début avril dans les régions les plus septentrionales du pays. C'est le moment idéal pour assister à la danse magique des lumières dans le ciel.

Les aurores boréales sont-elles visibles depuis d’autres pays ?

Oui, les aurores boréales peuvent également être observées dans d’autres pays situés dans des régions de haute latitude, comme la Norvège, l’Islande et la Suède. Ces pays offrent des opportunités uniques de découvrir la beauté captivante des aurores boréales.

