Envoyez votre nom sur la Lune Europe de Jupiter avec la campagne « Message dans une bouteille » de la NASA

La NASA offre au public une incroyable opportunité de voir son nom envoyé dans l’espace lointain à bord du vaisseau spatial Europa Clipper dans le cadre de la campagne « Message in a Bottle ». Cette initiative permet à des individus de faire graver leur nom sur une puce électronique qui se rendra sur la lune Europe de Jupiter.

Contrairement à l'envoi de noms vers Mars, qui est devenu plus courant ces dernières années, cette opportunité unique offre aux participants la possibilité d'envoyer leur nom jusqu'à Jupiter, une planète géante gazeuse connue pour sa taille massive et ses tempêtes impressionnantes. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est un corps céleste glacé avec un océan intrigant caché sous sa surface gelée.

La date limite pour rejoindre la campagne « Message dans une bouteille » approche à grands pas, il ne reste que six semaines pour ajouter votre nom. Ne manquez pas votre chance de faire partie de cette mission historique. Une fois les noms collectés, ils seront inscrits au pochoir sur une micropuce de silicium de la taille d'une pièce de dix cents en utilisant une technologie de pointe au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud.

Les noms sont accompagnés d'un poème original intitulé « In Praise of Mystery » de la poète lauréate américaine Ada Limón, spécialement écrit pour célébrer la mission Europa Clipper. Ce poème sincère sera gravé sur une plaque métallique à côté de la puce électronique, créant ainsi une collaboration unique entre la science et l’art.

La mission Europa Clipper devrait être lancée en octobre 2024 et passera des années en orbite autour de Jupiter et en survolant de près Europe. Les instruments scientifiques du vaisseau spatial recueilleront des données cruciales sur l’océan souterrain, la croûte glacée et l’atmosphère d’Europe. Les scientifiques espèrent que cette mission révélera si Europe peut accueillir la vie, une perspective passionnante qui a piqué la curiosité des scientifiques et du public.

Pour participer à cette campagne extraordinaire, visitez le site officiel de la NASA et suivez les instructions pour ajouter votre nom sur la puce électronique. Vous aurez également l'occasion de lire le poème captivant d'Ada Limón et de la voir le réciter dans une vidéo captivante.

Ne manquez pas cette chance de faire voyager votre nom de 1.8 milliard de kilomètres vers une mystérieuse lune de notre système solaire. Rejoignez la campagne « Message dans une bouteille » dès aujourd'hui et faites partie de l'histoire.

Foire aux Questions

1. Comment puis-je participer à la campagne « Message dans une bouteille » ?

Pour participer, visitez le site officiel de la NASA et suivez les instructions pour ajouter votre nom sur la puce électronique qui sera envoyée sur la lune Europa de Jupiter.

2. Quelle est la date limite pour rejoindre la campagne ?

La date limite pour participer à la campagne « Message dans une bouteille » est le 11 décembre 59 à 31 h 2023 HNE.

3. Qui a écrit le poème pour la mission Europa Clipper ?

Le poème intitulé « In Praise of Mystery : A Poem for Europa » a été écrit par la poète lauréate américaine Ada Limón spécifiquement pour la mission Europa Clipper.

4. Qu'adviendra-t-il des noms et du poème ?

Les noms seront inscrits au pochoir sur une micropuce et le poème sera gravé sur une plaque métallique qui accompagnera la micropuce à bord du vaisseau spatial Europa Clipper.

5. Quel est le but de la mission Europa Clipper ?

La mission vise à recueillir des données sur l'océan souterrain, la croûte glacée et l'atmosphère d'Europe afin de déterminer si la Lune pourrait potentiellement abriter la vie.

6. Quand est prévu le lancement de la mission Europa Clipper ?

La mission Europa Clipper devrait être lancée en octobre 2024.

7. Quelle distance le vaisseau spatial Europa Clipper parcourra-t-il ?

Le vaisseau spatial parcourra environ 1.8 milliard de miles (2.6 milliards de kilomètres) pour atteindre la lune Europe de Jupiter.