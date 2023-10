Le fascinant canyon martien : explorer le labyrinthe de la nuit

By

Entrez dans le royaume captivant de Mars avec une nouvelle vidéo 3D publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA). Cette vidéo nous emmène dans un voyage virtuel à travers le paysage déroutant de Nocti Labrytinthus, également connu sous le nom de « labyrinthe de la nuit ». Ce canyon colossal, s'étendant sur environ 740 milles, est un élément important niché dans Valles Marineris, l'équivalent de notre Grand Canyon sur la planète rouge.

Les visuels 3D impressionnants ont été méticuleusement conçus à l’aide de mesures précises collectées par des satellites en orbite autour de Mars. Bien que les images ne soient pas de véritables images en temps réel, elles fournissent une représentation étonnamment détaillée du terrain martien, incitant les passionnés de l’espace à se plonger dans cette merveille extraterrestre.

Le labyrinthe de la nuit possède des vallées escarpées, des volcans imposants et des dimensions extraordinaires. Les vallées du canyon peuvent atteindre des largeurs allant jusqu'à 18.6 milles et plonger jusqu'à des profondeurs de 3.7 milles. En comparaison, le Grand Canyon terrestre ne mesure que 1.1 mille de profondeur et s'étend sur 18 milles de diamètre. Ces dimensions contrastées soulignent la magnificence des merveilles géologiques de Mars.

Cette vidéo captivante constitue un outil remarquable pour comprendre l'immense échelle de notre univers et les corps célestes qu'il comprend. Tout comme d’innombrables personnes revisitent fréquemment des vidéos impressionnantes du télescope spatial James Webb créé par l’ESA, cette exploration en 3D du canyon martien est un régal qui nécessite de multiples visionnages.

Alors que la formation du Grand Canyon terrestre peut être attribuée à l'érosion causée par le fleuve Colorado, la genèse du labyrinthe nocturne sur Mars serait enracinée dans les fractures tectoniques de la croûte terrestre. Bien que l'eau ait pu jouer un rôle, en particulier si l'on considère l'histoire de Mars en tant que planète aux rivières coulantes, les principales forces qui façonnent cet extraordinaire canyon martien sont liées à l'activité tectonique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Nocti Labrytinthus ?

R : Nocti Labrytinthus fait référence à un grand canyon sur Mars, également connu sous le nom de « labyrinthe de la nuit ».

Q : Quelle est la longueur du canyon ?

R : Le canyon s’étend sur environ 740 milles de longueur.

Q : Quelle est la profondeur des vallées dans le labyrinthe de la nuit ?

R : Les vallées peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu’à 3.7 milles.

Q : Comment le canyon martien se compare-t-il au Grand Canyon terrestre ?

R : Le labyrinthe nocturne de Mars dépasse le Grand Canyon terrestre en largeur et en profondeur. Ses vallées peuvent mesurer jusqu'à 18.6 milles de large, tandis que le Grand Canyon terrestre n'a que 18 milles de large à son point maximum.

Q : Comment la vidéo 3D a-t-elle été créée ?

R : La vidéo a été méticuleusement réalisée à partir de mesures précises recueillies par des satellites en orbite autour de Mars.

Q : Qu'est-ce qui a pu causer la formation du labyrinthe de la nuit ?

R : Les scientifiques pensent que les fractures tectoniques de la croûte martienne ont contribué à la création de cet immense canyon, bien que la présence d'eau dans le passé de Mars puisse également avoir joué un rôle.