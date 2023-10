Noctis Labyrinthus : explorer les canyons de Mars

Noctis Labyrinthus, un vaste réseau de canyons s'étendant sur toute la longueur de l'Italie, est une région fascinante sur Mars. Situé entre deux monuments extraordinaires, le Tharsis Bulge et Valles Marineris, il recèle un potentiel géologique et astrobiologique important.

Ce système complexe de canyons sert de point d'origine à Valles Marineris, l'un des plus longs canyons de tout le système solaire. De l’autre côté se trouve le Tharsis Bulge, une région abritant les plus hauts volcans connus. Les trois régions sont interconnectées, faisant de Noctis Labyrinthus un élément crucial de ce puzzle géologique.

La formation de Noctis Labyrinthus peut être attribuée à la croissance de Tharsis. Au fur et à mesure de son expansion, Tharsis a exercé une pression sur la croûte martienne, la faisant se fissurer et créer ce réseau complexe de canyons. On pense que cette expansion pourrait également être responsable de la formation de Valles Marineris, la longue vallée du rift qui s'étend vers l'est depuis Noctis Labyrinthus.

Les canyons profonds de Noctis Labyrinthus se caractérisent par un motif entrecroisé, certaines sections mesurant jusqu'à 30 kilomètres de longueur et 6 kilomètres de profondeur. La zone présente également diverses caractéristiques géologiques telles que des glissements de terrain, des grabens et de vastes champs de dunes. Ces caractéristiques fournissent des informations précieuses sur l’histoire géologique de Mars, notamment avant la formation de Tharsis.

Grâce à la mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne, nous disposons désormais d'un rendu 3D remarquable de Noctis Labyrinthus. La caméra stéréo haute résolution de la mission est en orbite autour de Mars depuis 2003, capturant des vues époustouflantes de la planète rouge.

Les recherches suggèrent que Noctis Labyrinthus aurait pu abriter des lacs de lave et d'eau dans le passé, créant ainsi un environnement favorable à la vie. La présence d’activité volcanique et d’eau soulève des possibilités intrigantes quant à l’existence d’anciennes formes de vie microbiennes sur Mars.

L'étude de Noctis Labyrinthus et de ses régions adjacentes continue de dévoiler les secrets de Mars. Ses formations géologiques uniques et son potentiel d’accueil de la vie en font un sujet captivant pour une exploration et une recherche plus poussées.

