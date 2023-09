Nouveau mécanisme de migration des fluides dans les dalles subductrices

Les chercheurs ont proposé un mécanisme alternatif plausible pour l’écoulement des fluides aquifères libérés par les dalles subductrices. Dans une étude récente publiée dans le Journal of Geophysical Research : Solid Earth, Chen et al. explorer la possibilité d'empiler l'eau libérée dans la phase fluidique bidimensionnelle (2D) efficace au sein d'interfaces cristallines intercalées de minéraux phyllosilicates tels que le graphite, le mica ou la brucite.

À l’aide de simulations de dynamique moléculaire, les auteurs démontrent que l’écoulement de l’eau à travers une phase fluidique quasi-2D efficace est réalisable. L'étude révèle que l'intercalation de l'eau est thermodynamiquement entraînée dans les conditions de pression-température des dalles subductrices dans les trois types d'interfaces cristallines considérées : les couches intermédiaires de graphite, de brucite et de mica muscovite. Cependant, il est crucial que la surface cristalline et l’eau ne soient pas bien reliées par des liaisons hydrogène pour que l’intercalation de l’eau se produise.

Une implication importante de cette intercalation de l’eau dans l’interface cristalline est sa facilitation potentielle du glissement asismique. Cela signifie que l’intercalation peut permettre la transmission de changements de contraintes déclenchant un séisme, rendant ainsi l’hypothèse de la fragilisation par déshydratation moins nécessaire.

Les résultats de cette étude apportent un nouvel éclairage sur les processus de migration des fluides dans les dalles subductrices et offrent une nouvelle perspective sur les mécanismes impliqués. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient conduire à une meilleure compréhension des zones de subduction et de leur lien avec l'activité sismique.

Citation : Chen, M., Zhu, R., Zhu, J. et He, H. (2023). La percolation de l'eau de faible dimension aux interfaces cristallines facilite la migration des fluides dans les dalles subductrices. Journal de recherche géophysique : Solid Earth, 128, e2023JB027124.

Source : Journal de recherche géophysique : Terre solide

Définitions:

– Minéraux phyllosilicates : minéraux qui ont une structure en couches, constituée de feuillets de tétraèdres silicatés interconnectés et de feuillets de cations.

– Simulations dynamiques moléculaires : méthodes informatiques qui étudient le mouvement et l’interaction des atomes et des molécules au fil du temps, fournissant ainsi un aperçu du comportement des matériaux à l’échelle atomique.

– Motivé par la thermodynamique : Motivé ou influencé par les principes thermodynamiques, qui régissent le comportement de l’énergie et de la matière.

– Glissement asismique : Mouvement le long d’une faille sans générer d’ondes sismiques significatives.

– Hypothèse de fragilisation par déshydratation : théorie selon laquelle l’élimination de l’eau des minéraux pendant la subduction peut conduire à une fragilité accrue et potentiellement déclencher des tremblements de terre.

