Une croûte fluide pourrait être responsable de défauts normaux peu profonds

Les scientifiques ont découvert de nouvelles preuves suggérant qu'une croûte inférieure fluide pourrait être responsable de la formation de failles normales peu profondes. Selon la théorie des failles d'Anderson, les failles normales devraient avoir un angle d'environ 60° par rapport à l'horizontale. Cependant, les chercheurs ont observé partout dans le monde des failles normales qui sont beaucoup moins profondes que prévu, notamment dans le massif de Menderes, dans l'ouest de la Turquie, où les failles normales présentent un angle de 20°.

Les géologues soupçonnent depuis longtemps que les failles normales à faible angle, également appelées failles de détachement, se forment soit en se brisant à un angle faible, soit en se formant initialement à 60° par rapport à l'horizontale, puis en tournant. Les récents progrès des techniques de modélisation ont permis aux chercheurs de mieux comprendre le comportement de la croûte à plus grande échelle.

Le massif de Menderes est l'une des régions en expansion les plus actives sur Terre, et les failles de cette région ont exposé des dômes jumeaux de roches métamorphiques de la croûte moyenne à inférieure. Cet étirement et cet amincissement importants de la croûte entraînent une montée de chaleur et un affaiblissement de la croûte. En conséquence, la croûte inférieure devient souple et capable de s'écouler vers le haut.

Les chercheurs ont utilisé des données géologiques de l’Anatolie occidentale pour simuler le mouvement des roches dans un bloc de croûte présentant une section inférieure faible. Leurs modèles ont montré qu'au cours de l'extension, la croûte inférieure pouvait s'écouler horizontalement et verticalement tandis que la croûte supérieure développait des failles en fonction de l'écoulement en dessous.

Les résultats de cette étude concordent avec la géologie et l’imagerie sismique de la croûte dans la région de Menderes. Les prédictions du modèle s'alignent également sur les données de tomographie sismique, fournissant ainsi un soutien supplémentaire au mécanisme des failles tournantes. Cette recherche améliore non seulement notre compréhension de la formation du massif de Menderes, mais met également en lumière d'autres complexes métamorphiques et peut fournir des informations sur la géologie d'autres régions, telles que l'ouest des États-Unis, l'Himalaya et la Méditerranée.

Sources:

– Owen, R. (2023), La croûte fluide pousse les failles sur leur dos, Eos, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230368. Publié le 27 septembre 2023.