Facebook Foodie Group organise une commande massive de bagels auprès d'une boulangerie de Montréal

Un groupe de gourmets sur Facebook appelé Lower Mainland Eats a récemment organisé une commande massive de bagels auprès de la célèbre boutique St-Viateur de Montréal. La commande comprenait près de 5,000 66 bagels, ce qui en fait la plus grosse commande individuelle des XNUMX ans d'histoire de la boulangerie.

Tout a commencé par une simple publication dans le groupe Facebook, demandant si quelqu'un était intéressé à commander des goodies de St-Viateur. La réponse a été massive, avec des centaines de membres exprimant leur intérêt. Les administrateurs du groupe ont fait appel à la boulangerie et une trentaine de bénévoles de divers métiers ont proposé leurs compétences pour que l'événement se réalise.

Courtney Blair, en charge de la logistique, s'attendait initialement à ce qu'une vingtaine de personnes rejoignent la commande. Cependant, le nombre a rapidement augmenté en quelques jours. Le directeur général de St-Viateur, Nicolo Piazza, était surpris et enthousiasmé par l'importante commande de la côte Ouest.

Pour rendre les bagels accessibles aux amateurs de bagels en Colombie-Britannique, St-Viateur ne facture que quelques dollars de plus que leurs prix réguliers. Piazza a déclaré que le groupe n'était pas motivé par le profit ou la renommée, mais voulait simplement soutenir ses membres.

Les bagels ont mis environ 12 à 14 heures pour être cuits, refroidis et emballés dans les multiples succursales de St-Viateur. Une fois prêts, les camions de Purolator ont transporté les 4,860 XNUMX bagels jusqu'à l'aéroport international de Vancouver. De là, les bénévoles les ont stockés chez eux et dans leurs entreprises avant de les livrer à des points de collecte situés dans différents endroits.

Dans l’ensemble, l’initiative a rassemblé la communauté et a constitué une façon légère de soutenir les entreprises locales. Le pouvoir des médias sociaux et des bénévoles dévoués a mis en évidence l’impact que les gens peuvent avoir en soutenant les petites entreprises et en répandant la joie à travers la nourriture.

