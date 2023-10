Le rôle de la branche de mise en œuvre des systèmes de vol du centre de recherche Ames de la NASA

La branche de mise en œuvre des systèmes de vol du centre de recherche Ames de la NASA est responsable du développement et de l'intégration de charges utiles bioscientifiques pour les projets de vols spatiaux habités et non habités. Avec une approche d’équipe multidisciplinaire, cette succursale assure la réussite des missions et le respect des exigences des clients.

L’une des principales capacités de la Direction de la mise en œuvre des systèmes de vol est le développement et l’intégration de charges utiles. Ils travaillent avec divers partenaires pour développer de nouvelles conceptions ou modifier le matériel disponible dans le commerce (COTS) pour répondre aux besoins spécifiques de la mission. Les charges utiles habitées et non habitées sont intégrées aux systèmes de vols spatiaux.

Les tests et analyses de vérification des vols spatiaux constituent un autre aspect crucial du travail de la branche. Ils possèdent l'expertise nécessaire pour comprendre les exigences matérielles des vols spatiaux et effectuer des tests sur site pour vérifier ses performances. Ils fournissent également des analyses écrites et des rapports pour documenter leurs conclusions. De plus, ils sélectionnent et certifient les équipements COTS destinés à être utilisés dans l’espace.

La succursale est également responsable de la gestion de la charge utile et des opérations. Ils supervisent le développement du matériel, gèrent les aspects scientifiques et opérationnels du projet et gèrent la planification et la gestion des risques. Ils coordonnent également des expériences et des opérations internationales.

En plus de ces responsabilités, la Direction de la mise en œuvre des systèmes de vol assure le support des charges utiles avant et après le lancement. Ils gèrent la logistique, coordonnent les opérations de charge utile et collectent et archivent des données et des échantillons biologiques pour des analyses futures.

Pour les aider dans leurs recherches, la branche utilise des installations d'accélération au sol telles que des centrifugeuses à capacité humaine et non humaine. Ces installations permettent d'étudier les effets de l'hypergravité et de l'accélération sur les humains et d'autres organismes. Les protocoles utilisés sont entièrement personnalisables en fonction d'essais expérimentaux spécifiques, et un matériel unique peut être conçu et fabriqué en interne selon les besoins.

Dans l’ensemble, la branche de mise en œuvre des systèmes de vol du centre de recherche Ames de la NASA joue un rôle essentiel dans le développement et l’intégration de charges utiles bioscientifiques pour les projets de vols spatiaux. Leur approche multidisciplinaire et leur expertise garantissent la réussite des missions et le respect des exigences des clients.

Définitions:

– Charge utile : objet ou dispositif transporté par un avion, un vaisseau spatial ou un missile, généralement destiné à la recherche scientifique.

– Biosciences : étude des organismes vivants, y compris leur structure, leur fonction, leur évolution, leurs interactions et leur distribution.

– Centrifugeuse : machine dotée d'un récipient à rotation rapide qui applique une force centrifuge à son contenu, généralement utilisée pour séparer des fluides de différentes densités.

Sources:

– Centre de recherche Ames de la NASA, Direction de la mise en œuvre des systèmes de vol.