La branche de mise en œuvre des systèmes de vol du centre de recherche Ames de la NASA

La branche de mise en œuvre des systèmes de vol de la division des biosciences spatiales du centre de recherche Ames de la NASA est responsable du développement et de l'intégration de charges utiles bioscientifiques pour les projets de vols spatiaux. Cette succursale utilise une approche d'équipe multidisciplinaire qui combine la science, l'ingénierie et les opérations pour assurer le succès de la mission et répondre aux exigences des clients.

La branche est impliquée dans divers aspects du développement et de l’intégration des charges utiles. Ils ont la capacité de concevoir et de fabriquer du nouveau matériel, ainsi que de modifier les équipements disponibles dans le commerce (COTS). Ils sont expérimentés dans l’intégration de charges utiles pour les vols spatiaux habités et non habités.

L’une des principales responsabilités de la branche concerne les tests et analyses de vérification des vols spatiaux. Ils ont une compréhension approfondie des exigences matérielles pour les vols spatiaux et sont capables d’effectuer des tests sur site pour vérifier que le matériel répond à ces exigences. Ils préparent également des analyses écrites et des rapports basés sur leurs conclusions. De plus, ils participent à la sélection et à la certification des équipements COTS destinés à être utilisés dans l’espace.

La succursale gère également la gestion de la charge utile et les opérations. Ils assurent la supervision des projets pour le développement du matériel, la science et la gestion des opérations. Ils sont responsables de la planification et de la gestion des risques, ainsi que de la coordination et des opérations des expériences internationales.

La prise en charge des charges utiles est un autre domaine d’expertise de la succursale. Ils fournissent un soutien logistique avant et après le lancement, ainsi que la coordination et le développement de processus pour les opérations de charge utile. Ils sont également impliqués dans la collecte et l’archivage de données et d’échantillons biologiques.

La branche a accès à des installations d'accélération au sol, y compris des centrifugeuses à capacité humaine et non humaine. Ces installations sont utilisées pour diverses activités de recherche et de tests impliquant des humains, des sujets non humains et du matériel. La succursale est en mesure de personnaliser les protocoles pour des essais expérimentaux spécifiques et peut concevoir et fabriquer du matériel unique en interne.

Dans l’ensemble, la Direction de la mise en œuvre des systèmes de vol joue un rôle crucial dans le développement et l’intégration de charges utiles bioscientifiques pour les projets de vols spatiaux. Leur approche multidisciplinaire et leur expertise dans divers aspects du développement de charges utiles en font un atout précieux pour les efforts d'exploration spatiale de la NASA.

Sources:

– Centre de recherche Ames de la NASA, Direction de la mise en œuvre des systèmes de vol [pas d'URL]

– Sciences biologiques et physiques de la NASA [pas d'URL]

– Astrobiologie [pas d'URL]

– Programme de recherche humaine [pas d'URL]