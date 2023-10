Le monde fascinant des vaisseaux spatiaux imaginaires exploré dans une animation époustouflante

Un spécialiste CGI connu sous le nom de Hazegrayart a créé une animation fascinante de la fusée Copernicus de l'univers Flash Gordon. La série Flash Gordon, née dans les années 1930, suit les aventures d'un joueur de polo, d'un amoureux et d'un scientifique alors qu'ils tentent de sauver la Terre de la destruction par le dirigeant de la planète Mongo, Ming l'Impitoyable. La fusée, créée par le scientifique Hans Zarkov, joue un rôle crucial dans leur mission.

Dans cette animation époustouflante, Hazegrayart donne vie au Copernic alors qu'il embarque pour un voyage à travers notre système solaire et dans l'espace à la recherche de la planète Mongo. La petite fusée, conçue pour accueillir trois personnes, part d'un village et se rend vers différentes planètes, à commencer par Mars. Il atteint finalement Mongo et atterrit dans un canyon enneigé, laissant le reste de l'histoire à notre imagination.

Bien que les détails sur les capacités du vaisseau ne soient pas fournis dans l'animation, on peut déduire des bandes dessinées, des séries télévisées et des films de Flash Gordon que le Copernicus est propulsé par une sorte de moteur à fusion et est capable de voyager interstellaire. Le navire est équipé d'instruments scientifiques tels que des télescopes et des spectromètres pour des tâches telles que l'extraction d'astéroïdes et l'exploration planétaire. L'intérieur comprend un centre de commande avec un écran de visualisation et une combinaison d'interfaces utilisateur mécaniques et d'écrans tactiles.

L'animation du Copernic réalisée par Hazegrayart met en lumière la beauté et la complexité des premières conceptions d'exploration spatiale qui passent souvent inaperçues dans l'industrie du divertissement d'aujourd'hui. Bien qu'il existe de nombreux vaisseaux fictifs créés pour diverses franchises, telles que Star Trek, l'animation nous rappelle les concepts captivants de vaisseaux spatiaux nés de l'imagination humaine avant que la technologie moderne ne nous permette de nous aventurer dans l'espace.

En attendant de voir si Hazegrayart continuera à mettre sous les projecteurs davantage de premières conceptions d’exploration spatiale, nous pouvons profiter du clip de quatre minutes de la fusée Flash Gordon ci-dessous.

