Conseils pour photographier l’éclipse solaire « Cercle de feu »

La prochaine éclipse solaire annulaire « Anneau de feu », le 14 octobre 2023, offre aux photographes une excellente occasion de capturer des images époustouflantes de cet événement céleste. Voici quelques conseils pour vous aider à photographier l’éclipse :

Sécurité

Assurez votre sécurité et protégez votre appareil photo en utilisant un filtre solaire spécial, tout comme vous utiliseriez des lunettes éclipse pour protéger vos yeux. L'utilisation d'un trépied et d'un retardateur de déclenchement peut également aider à stabiliser votre appareil photo et à éviter les images floues.

N’importe quel appareil photo est un bon appareil photo

Vous n'avez pas besoin d'un reflex numérique coûteux pour capturer de superbes photos de l'éclipse. Que vous possédiez un appareil photo haut de gamme ou un téléphone avec appareil photo, le facteur le plus important est votre compétence en tant que photographe. La clé est d’avoir un bon œil et une vision de l’image que vous souhaitez créer. Si vous n'avez pas de téléobjectif, concentrez-vous sur la prise de photos de paysages qui capturent l'environnement changeant.

Regardez vers le haut, vers le bas, partout

Même si le soleil est au centre de l'attention lors d'une éclipse, n'oubliez pas de regarder autour de vous. Lorsque la lune passe devant le soleil, le paysage sera baigné de longues ombres, créant un éclairage et des ombres uniques. Les trous d'épingle naturels créés par les feuilles qui se chevauchent peuvent créer des mini répliques d'éclipse au sol. Expérimentez avec des prises de vue grand angle pour capturer l'expérience globale de l'éclipse.

Focus sur l'expérience humaine

Capturez l'émotion et l'excitation des gens qui regardent l'éclipse. Les réactions de votre entourage peuvent donner lieu à de superbes photos. Le photographe de la NASA, Bill Ingalls, suggère de se concentrer sur l'élément humain pour véritablement capturer l'essence de l'événement.

Pratiques

Familiarisez-vous avec les paramètres de votre appareil photo avant l'éclipse. Comprenez comment régler l'exposition et mettre au point manuellement votre appareil photo pour des photos nettes. Testez au préalable vos réglages en utilisant le soleil non éclipsé pour trouver l'exposition optimale. Cela garantira que vous êtes prêt à capturer les étapes partielles ou annulaires de l’éclipse.

Partager

Après l'éclipse, partagez vos photos avec vos amis et votre famille. Marquez les photos sur les réseaux sociaux avec @NASA pour vous connecter avec d'autres personnes qui ont capturé l'éclipse à travers le pays.

N'oubliez pas de prendre également le temps de profiter de l'éclipse de vos propres yeux, mais assurez-vous de porter vos lunettes de vision solaire pendant toute la durée de l'événement pour protéger vos yeux.

Définitions:

– Éclipse solaire « Cercle de feu » : une éclipse solaire annulaire où la Lune passe entre la Terre et le Soleil mais ne recouvre pas complètement le disque solaire, créant un anneau de lumière brillant.

– Filtre solaire : un filtre spécial utilisé pour protéger les caméras et les yeux des effets nocifs de la lumière directe du soleil lors d’une éclipse.

– Trépied : un support à trois pieds qui assure la stabilité d’un appareil photo.

– Minuterie de déclenchement différé : une minuterie qui permet à l’appareil photo de prendre des photos sans provoquer de mouvement ni de tremblement.

Sources:

- la NASA