L'American Physical Society rend hommage aux membres de la communauté du MIT pour leurs contributions à la physique

L'American Physical Society (APS) a récemment récompensé cinq membres de la communauté du MIT pour leurs contributions significatives au domaine de la physique. Ces personnes ont réalisé des découvertes et des progrès révolutionnaires dans divers domaines de la physique, allant de la physique nucléaire à la physique computationnelle. Leurs recherches exceptionnelles ont ouvert la voie à une exploration et à une compréhension plus approfondies des principes fondamentaux qui régissent notre univers.

Wit Busza, professeur émérite Francis L. Friedman de physique, a reçu le prix Tom W. Bonner de physique nucléaire pour ses travaux pionniers sur la production de particules multiples dans les collisions proton-noyau et noyau-noyau. Grâce à ses recherches, Busza a découvert la mise à l'échelle des participants et a dirigé l'expérience PHOBOS, mettant en lumière les propriétés du plasma quark-gluon et son rôle dans la formation de l'univers.

Karol Bacik, professeur de mathématiques appliquées, a reçu le prix de thèse Andreas Acrivos en dynamique des fluides pour son étude élégante de la répulsion dune-dune et de l'interaction dune-obstacle. Les travaux de Bacik, qui combinent des expériences en laboratoire, l'analyse de données et la modélisation mathématique, ont approfondi notre compréhension de la dynamique des sédiments et de la mécanique des fluides dans les dunes de sable sous-marines.

Cari Cesarotti, postdoctorante au Centre de physique théorique, a reçu le prix de thèse JJ et Noriko Sakurai en physique théorique des particules. L'exploration par Cesarotti des signaux physiques des collisionneurs au-delà du modèle standard a conduit au développement de nouveaux observables de formes d'événements et à des avancées dans le domaine de la physique pour les futurs accélérateurs et collisionneurs de muons.

Chao Li, postdoctorant au Laboratoire de recherche en électronique (RLE), a reçu le prix de thèse de doctorat exceptionnelle en physique des faisceaux pour sa contribution au développement de la technologie des faisceaux atomiques miniatures et microfabriqués. L'invention par Li des techniques à l'échelle d'une puce a permis une livraison précise et ciblée d'atomes neutres, avec des applications potentielles dans l'informatique quantique et les mesures de précision.

Pablo Gaston Debenedetti, ancien élève du département de génie chimique du MIT et actuel doyen de la recherche à l'Université de Princeton, a reçu le prix Aneesur Rahman pour la physique computationnelle. Les simulations révolutionnaires de Debenedetti ont considérablement fait progresser notre compréhension des liquides, des verres et des solutions aqueuses surfondues, fournissant ainsi un aperçu de phénomènes importants tels que la transition liquide-liquide dans l'eau.

Ces individus exceptionnels illustrent l’esprit de recherche scientifique et d’innovation, repoussant les limites de la connaissance dans leurs domaines respectifs. Grâce à leurs contributions, ils inspirent les futures générations de physiciens à continuer d’explorer et de percer les mystères de l’univers.

