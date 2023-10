Le Dr Paul A. Vanden Bout reçoit la bourse de conférences Karl G. Jansky 2023

Le Dr Paul A. Vanden Bout, scientifique principal émérite à l'Observatoire national de radioastronomie (NRAO), a reçu la bourse de conférences Karl G. Jansky 2023. Ce prix prestigieux, créé par Associated Universities, Inc. (AUI), récompense les personnes qui ont apporté des contributions exceptionnelles au domaine de la radioastronomie.

La carrière du Dr Vanden Bout en radioastronomie a commencé après avoir obtenu son doctorat. de l'Université de Californie à Berkeley. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de l'astronomie des longueurs d'onde millimétriques à l'Observatoire McDonald. De 1985 à 2002, il a été directeur du NRAO, supervisant plusieurs projets notables, notamment l'achèvement du Very Long Baseline Array, du Green Bank Telescope, du Expanded Very Large Array (maintenant le Jansky Very Large Array) et le lancement de l'Atacama. Grand réseau millimétrique/submillimétrique (ALMA).

ALMA est un projet astronomique révolutionnaire composé de 66 radiotélescopes situés dans le désert chilien. Le Dr Vanden Bout a été directeur par intérim d'ALMA de 2002 à 2003. Il a également occupé le poste de directeur par intérim du Centre scientifique nord-américain ALMA de 2004 à 2005. Malgré des défis de financement et des situations incertaines, le Dr Vanden Bout a joué un rôle central pour assurer le succès du projet ALMA.

En plus de ses rôles de leadership, le Dr Vanden Bout est l'auteur de près de 100 articles de recherche et co-auteur du livre « The ALMA Telescope : The Story of a Science Mega-Project », publié par Cambridge University Press en 2023.

Le Dr Vanden Bout prononcera sa conférence Jansky, intitulée « Astronomie millimétrique au NRAO – Quelques souvenirs personnels », à divers endroits. La conférence sera donnée à Charlottesville, en Virginie, le 8 novembre, au Green Bank Observatory à Green Bank, en Virginie-Occidentale, le 9 novembre et à Socorro, au Nouveau-Mexique, le 17 novembre.

Depuis sa création en 1966, la Bourse Jansky a récompensé plusieurs personnalités éminentes du domaine de la radioastronomie. Les récipiendaires précédents incluent des lauréats du prix Nobel tels que les Drs. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor et Reinhard Genzel. Parmi les récipiendaires notables figurent également Jocelyn Bell-Burnell, la découvreuse du premier pulsar, et Vera Rubin, la découvreuse de la matière noire dans les galaxies.

L'Observatoire national de radioastronomie et l'Observatoire de Green Bank sont tous deux des installations de la National Science Foundation, gérées par Associated Universities, Inc.

