Le prédateur préhistorique : une ammonite trouvée à l’intérieur d’un poisson fossilisé

Les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire en examinant une ammonite bien conservée et un poisson fossilisé avec lequel elle a été trouvée. Cette découverte surprenante a révélé que le poisson avait effectivement avalé la grosse ammonite, un phénomène qui n'avait jamais été observé auparavant. L'ammonite, un type de céphalopode disparu il y a des millions d'années, pourrait avoir provoqué la noyade du poisson ou bloqué son tube digestif, entraînant des conséquences mortelles pour le prédateur.

Le fossile, découvert en Allemagne en 1977, fait partie de la collection du Musée national d'histoire naturelle de Stuttgart. Deux chercheurs du musée, Samuel Cooper et Erin Maxwell, ont récemment publié un article dans Geological Magazine décrivant le poisson et l'ammonite qu'il consommait. L'espèce de poisson, Pachycormus macropterus, appartenait à un groupe éteint de poissons marins à nageoires rayonnées appelés pachycormidés. Ces poissons peuvent varier de petites tailles jusqu'à 50 pieds de long. Bien que le régime alimentaire des pachycormidés ne soit pas entièrement compris, les chercheurs ont découvert qu'ils ciblaient principalement les céphalopodes à corps mou et les poissons plus petits.

La découverte du poisson contenant de l’ammonite est importante car elle donne un aperçu du comportement alimentaire et du régime alimentaire des pachycormidés. Il établit que les poissons consommaient occasionnellement des céphalopodes sans coquille, ce qui contredit les hypothèses antérieures sur leur régime alimentaire. Selon Adiel Klompmaker, conservateur en paléontologie aux musées de l'Université d'Alabama, cette découverte est remarquable et aide à reconstruire avec plus de précision les anciens réseaux trophiques.

Le positionnement de l'ammonite dans le corps du poisson et l'absence de certains os suggérant une décomposition soutiennent fortement la théorie selon laquelle le poisson a avalé l'ammonite de son vivant. Bien qu'il existe des preuves antérieures de poissons consommant accidentellement de petites larves d'ammonite, cette nouvelle découverte suggère que l'ingestion de l'ammonite entière n'était pas accidentelle.

Cette découverte fossilisée inhabituelle fournit des informations précieuses sur les anciens écosystèmes marins et met en lumière les habitudes alimentaires des prédateurs marins préhistoriques. Il démontre les interactions et dynamiques complexes qui existaient entre les espèces il y a des millions d’années et pousse encore plus loin notre compréhension de la vie préhistorique.

