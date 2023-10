Nouvelles perspectives sur l’histoire évolutive des poissons

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université de Yale a jeté un nouvel éclairage sur l'histoire évolutive des poissons. Dans une version mise à jour et révisée de l'Arbre de vie des poissons, les ichtyologues Thomas J. Near et Christine E. Thacker ont identifié des liens surprenants entre différentes espèces de poissons, offrant ainsi une nouvelle perspective sur leurs relations.

Auparavant, les poissons à nageoires rayonnées étaient classés en fonction de caractéristiques observables et de structures physiques, qui ne rendaient pas compte de toute l'étendue de leurs relations génétiques. Near et Thacker ont incorporé des siècles de littérature scientifique et de données génétiques pour créer un système de classification plus complet.

L'étude révèle que les yeux tubulaires, un poisson des profondeurs en forme de ruban doté d'yeux tubulaires particuliers, et les morues, un poisson d'importance commerciale, sont en réalité cousins. Tous deux appartiennent à l'ordre des Gadiformes. Cette découverte remet en question les hypothèses précédentes et met en évidence l’importance de l’analyse génétique dans la compréhension des lignées évolutives.

Les recherches de Near et Thacker se sont également concentrées sur la consolidation et la reclassification de divers groupes de poissons. En analysant l’ascendance commune, ils ont défini 97 groupes inclusifs qui englobent 830 lignées. Ils ont notamment éliminé les noms de groupes redondants et regroupé les familles apparentées en commandes plus importantes. Par exemple, les yeux tubulaires ont été reclassés comme Gadiformes, soulignant leur similitude génétique avec la morue et d'autres espèces apparentées.

Ces découvertes ont des implications significatives pour le domaine de l'ichtyologie. L'Arbre de Vie révisé fournit aux chercheurs une feuille de route complète sur la diversité des poissons et offre de nouvelles perspectives sur les relations entre les différentes espèces de poissons. Cette étude a déjà été saluée comme une étude historique, dont l’impact se répercute sur l’ensemble de la communauté scientifique.

En conclusion, l’étude de Near et Thacker a révolutionné notre compréhension de l’évolution des poissons. En intégrant l'analyse génétique et en consolidant les groupes de poissons, ils ont révélé des liens surprenants et fourni un système de classification unifié. Cette recherche sert de base à de futures études en ichtyologie, inspirant une exploration plus approfondie du monde diversifié et fascinant des poissons.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'a révélé l'étude de Near et Thacker sur la relation entre les yeux tubulaires et les morues ?

R : L'étude a identifié les yeux tubulaires et les morues comme des cousins ​​appartenant à l'ordre des Gadiformes.

Q : Quelle méthode Near et Thacker ont-ils utilisée pour réviser l’Arbre de Vie ?

R : Ils ont incorporé des données génétiques et des siècles de littérature scientifique pour analyser les relations entre différentes espèces de poissons.

Q : Combien de groupes inclusifs Near et Thacker ont-ils définis dans leur recherche ?

R : Ils ont défini 97 groupes inclusifs, englobant 830 lignées.

Q : Quelle est la signification de l’Arbre de Vie révisé ?

R : L'Arbre de Vie révisé fournit une compréhension globale de la diversité des poissons et offre de nouvelles perspectives sur l'histoire évolutive des poissons.

Q : Comment la communauté scientifique a-t-elle réagi à cette étude ?

R : L'étude a été saluée comme une étape marquante en ichtyologie, ses résultats ayant des implications considérables dans le domaine.