La sonde Psyché de la NASA se lance dans un voyage de six ans vers un astéroïde métallique

La sonde Psyché de la NASA s'est lancée vendredi dans une mission vers un astéroïde recouvert de métal rare. Cette mission révolutionnaire marque la première exploration d’un monde métallique, car la plupart des astéroïdes ont des compositions de roche ou de glace. Les scientifiques pensent que l’étude de cet astéroïde unique, nommé Psyché en hommage à sa cible, pourrait fournir des informations précieuses sur les noyaux inaccessibles de la Terre et d’autres planètes rocheuses. Il y a des spéculations selon lesquelles l’astéroïde pourrait être le vestige d’un monde primitif qui a été battu au fil du temps.

SpaceX a lancé avec succès la sonde Psyché depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, dans un ciel nuageux. Le vaisseau spatial devrait atteindre l’astéroïde en forme de pomme de terre en 2029 après un voyage de six ans. Une heure après le lancement, les contrôleurs au sol ont célébré la séparation réussie du vaisseau spatial de l'étage supérieur de la fusée.

La NASA est ravie d’étudier un monde entièrement constitué de métal après des décennies d’exploration de mondes lointains de roche, de glace et de gaz. Psyché, l'un des plus gros astéroïdes riches en métaux découverts jusqu'à présent, orbite autour du soleil dans la partie externe de la ceinture centrale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Son nom, dérivé de la mythologie grecque, fait référence à la séduisante déesse de l'âme. L’astéroïde mesure environ 144 milles (232 kilomètres) de diamètre à son point le plus large et 173 milles (280 kilomètres) de longueur. Des études suggèrent qu'il est chargé de métaux tels que le fer, le nickel et éventuellement des silicates, avec une surface principalement grise recouverte de minuscules grains métalliques provenant de collisions cosmiques.

L'expédition de la sonde Psyché, d'un coût de 1.2 milliard de dollars, empruntera un itinéraire détourné pour atteindre l'astéroïde. En 2026, le vaisseau spatial survolera Mars pour recevoir une poussée gravitationnelle avant d’arriver sur l’astéroïde trois ans plus tard. Il tentera d’entrer sur une orbite autour de l’astéroïde, allant d’une distance allant de 47 milles (75 kilomètres) à une distance aussi proche que 440 milles (700 kilomètres) jusqu’en 2031 au moins.

Le vaisseau spatial utilise des propulseurs alimentés au gaz xénon pour la propulsion électrique solaire, émettant de douces impulsions bleues. De plus, une technologie de communication expérimentale embarquée vise à augmenter le transfert de données de l’espace lointain vers la Terre en remplaçant les ondes radio par des lasers. La NASA espère que ce test fournira plus de dix fois plus de données, ce qui pourrait permettre à terme la diffusion de films depuis la Lune ou Mars.

Initialement prévu pour un lancement en 2022, les tests du logiciel de vol de la sonde Psyché ont connu des retards en raison de problèmes de gestion. En conséquence, l’arrivée du vaisseau spatial sur l’astéroïde a été repoussée à 2029 par rapport à la projection initiale de 2026.

