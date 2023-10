La mission OSIRIS-REx de la NASA trouve des preuves de la présence d'eau et de carbone sur l'astéroïde Bennu

La mission OSIRIS-REx de la NASA, dirigée par l'Université de l'Arizona, a révélé les premières découvertes de l'échantillon de l'astéroïde Bennu, vieux de 4.5 milliards d'années, collecté dans l'espace et ramené sur Terre. L’analyse montre la présence d’eau et une teneur élevée en carbone, indiquant potentiellement les éléments constitutifs de la vie sur Terre.

Au cours d’une évaluation préliminaire, les chercheurs ont découvert des quantités importantes de matériaux riches en carbone et de minéraux argileux aquifères dans l’échantillon. Ces découvertes offrent un aperçu des origines de notre système solaire et de la possibilité des débuts de la vie. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour bien comprendre la nature des composés carbonés trouvés.

La découverte d’eau et de carbone sur Bennu est un développement prometteur pour les futures études de l’échantillon d’astéroïde. Les scientifiques passeront des décennies à étudier les secrets cachés dans les roches et la poussière, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et l’ensemencement potentiel de la vie sur Terre. De plus, la recherche éclairera les stratégies visant à atténuer le risque de collision d’astéroïdes avec notre planète.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, souligne l'importance de l'échantillon d'OSIRIS-REx, déclarant qu'il s'agit du plus grand échantillon d'astéroïde riche en carbone jamais livré sur Terre. La mission contribue à notre compréhension des astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour notre planète et donne un aperçu des mystères de l’univers.

L'équipe OSIRIS-REx a collecté 60 grammes de matière d'astéroïde, qui est actuellement soigneusement analysée par les scientifiques. Les premières analyses utilisant la microscopie électronique à balayage, les mesures infrarouges, la diffraction des rayons X et l'analyse des éléments chimiques ont confirmé la présence abondante de carbone et d'eau dans l'échantillon.

L'équipe scientifique de la mission continuera à caractériser et analyser les échantillons au cours des deux prochaines années pour atteindre les objectifs scientifiques de la mission. Au moins 70 % de l’échantillon sera conservé pour des recherches ultérieures menées par des scientifiques du monde entier. Le projet implique une collaboration de plus de 200 scientifiques de diverses institutions du monde entier.

La mission OSIRIS-REx fournit non seulement des informations scientifiques précieuses, mais favorise également la collaboration et l'exploration entre les nations. L'échantillon d'astéroïde sera prêté à des institutions telles que la Smithsonian Institution, le Space Center Houston et l'Alfie Norville Gem & Mineral Museum de l'UArizona.

Sources : NASA