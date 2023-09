Le premier cratère d'impact découvert au sommet d'une montagne du nord-est de la Chine

By

On pense qu'une dépression en forme de cirque au sommet de la montagne Baijifeng, dans la province de Jilin, en Chine, est le résultat d'un impact d'astéroïde, ce qui en fait le premier cratère d'impact connu découvert au sommet d'une montagne. La montagne Baijifeng est principalement constituée de grès déposés il y a plus de 500 millions d'années dans une mer peu profonde. Les mouvements géologiques ont ensuite provoqué l'inclinaison et le plissement des couches de sédiments, formant ainsi la chaîne de montagnes. Il est intéressant de noter qu'il existe un écart de 1.6 kilomètre de large qui sépare les deux sommets de la montagne Baijifeng, une caractéristique unique causée par l'activité tectonique.

Une équipe de recherche dirigée par Ming Chen du Centre de recherche avancée en sciences et technologies à haute pression de Shanghai a étudié les débris éparpillés sur la montagne et a découvert des preuves de métamorphisme de choc, un phénomène qui se produit lors des impacts d'astéroïdes sur Terre. En étudiant les cristaux de quartz dans le grès au microscope, les chercheurs ont découvert des modèles de rupture droite appelés lamelles de déformation planaire, indiquant la présence d'ondes de choc.

La Chine a un nombre relativement faible de cratères d’impact par rapport à la moyenne mondiale, avec seulement deux structures d’impact confirmées dans le pays jusqu’à présent. Le cratère Xiuyan, dans la province du Liaoning, mesure 1.8 km de large et son âge est inconnu. En 2021, il a été confirmé qu’une autre structure d’impact, le cratère Yilan, était d’origine extraterrestre. Il est situé dans la province du Heilongjiang, mesure 1.85 kilomètres de large et se serait formé au cours des 50,000 XNUMX dernières années.

Le granite de la montagne Baijifeng, formé au cours de la période jurassique il y a environ 150 à 172 millions d'années, constitue une contrainte d'âge pour le cratère d'impact. L'équipe estime que le cratère doit être plus jeune que le granit en raison de l'apparence fraîche des fragments de roche recouvrant le site. Ils suggèrent que, à l’instar du cratère Yilan, la structure d’impact de Baijifeng s’est probablement formée au cours des 100,000 XNUMX dernières années.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Matter and Radiation at Extremes en 2023.

Sources:

– « Découverte de la structure d’impact Baijifeng à Tonghua, Jilin, Chine » – Matière et rayonnement aux extrêmes, 2023