Découverte des premières empreintes de Phorusrhacidae bien conservées en Argentine

Une équipe de paléontologues de l'Universidad Nacional de La Pampa, en collaboration avec LA. TÉ. Andes SA a découvert les premières empreintes connues et bien conservées de Phorusrhacidae, également connus sous le nom d'« oiseaux terroristes ». Ces oiseaux incapables de voler, ressemblant à des autruches, habitaient l’Amérique du Sud à l’époque cénozoïque. La découverte récente fournit des informations précieuses sur les comportements et les caractéristiques de ces créatures intrigantes.

Les Phorusrhacidae étaient de grands oiseaux incapables de voler, aux pattes allongées et au bec puissant. Ils comptaient sur leur vitesse pour chasser et capturer leurs proies, utilisant leur bec et leurs griffes acérées pour les neutraliser. Des preuves fossiles suggèrent que ces oiseaux mesuraient entre 1 et 2 mètres et pouvaient peser jusqu'à 70 kg.

Les empreintes nouvellement découvertes appartiennent à un Phorusrhacidae de taille moyenne de la sous-famille des Mesembriornithinae. Ils ont été trouvés sur un affleurement côtier du golfe de San Matías, près du rivage. Les traces présentent des traces de rides, des ondulations de vagues et des fissures de boue, indiquant qu'elles ont été tracées sur une vasière. Sur la base de la profondeur des empreintes, les chercheurs ont estimé le poids de l'oiseau à environ 55 kg et sa hauteur de hanches à 0.81 m. Les empreintes suggèrent que l'oiseau courait à une vitesse de 2.74 m/s.

Le motif unique des empreintes et la posture des empreintes individuelles prouvent que les Phorusrhacidae avaient développé des adaptations pour courir rapidement et chasser efficacement leurs proies. La présence d'une griffe sur leur pied, semblable à celle des Vélociraptors, indique leur capacité à capturer et à tuer efficacement leurs victimes.

Cette découverte met en lumière la locomotion et les comportements prédateurs des Phorusrhacidae, améliorant ainsi notre compréhension de ces créatures fascinantes qui parcouraient l'Amérique du Sud il y a des millions d'années.

