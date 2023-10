Une nouvelle étude confirme que les humains sont arrivés en Amérique du Nord des milliers d’années plus tôt qu’on ne le pensait

By

Une nouvelle étude a confirmé que les premiers humains sont arrivés en Amérique du Nord lors du dernier maximum glaciaire, survenu il y a environ 20,000 2021 ans. Cette découverte contredit les croyances antérieures selon lesquelles les humains seraient arrivés en Amérique du Nord beaucoup plus tard. L’étude, publiée dans la revue Science, fait suite à une étude de XNUMX qui avait initialement découvert d’anciennes empreintes humaines dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique.

Les résultats de l'étude suggèrent que les premiers humains et les grands animaux, connus sous le nom de mégafaune, ont coexisté pendant des millions d'années avant l'extinction du Pléistocène terminal. Au cours de cet événement, de nombreuses espèces de grands mammifères, notamment les mammouths, les paresseux terrestres et les castors, ont disparu. L’Amérique du Nord a connu l’événement d’extinction le plus important, avec la disparition de 32 genres de grands animaux en 2000 XNUMX ans.

Pour déterminer l’âge des empreintes, les chercheurs ont utilisé deux nouvelles approches indépendantes. La première impliquait la datation au radiocarbone du pollen de conifères, qui appartient aux plantes terrestres et évite les inexactitudes potentielles associées à la datation des plantes aquatiques, comme cela avait été fait dans l’étude originale. En isolant et en analysant environ 75,000 XNUMX grains de pollen pour chaque échantillon, les chercheurs ont pu établir un âge minimum pour les empreintes.

La deuxième technique utilisée était la luminescence optiquement stimulée, qui détermine la dernière fois que les grains de quartz ont été exposés à la lumière du soleil. Cette méthode a confirmé que les échantillons de quartz collectés dans les couches contenant les empreintes avaient un âge minimum d'environ 21,500 XNUMX ans.

Ces découvertes fournissent des preuves irréfutables que les premiers humains sont arrivés en Amérique du Nord il y a environ 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans. La confirmation d’une arrivée plus précoce remet en question les hypothèses antérieures sur les schémas de migration humaine et met en évidence la longue chronologie de la coexistence homme-mégafaune sur le continent.

Sources:

- Le gardien

– Revue scientifique