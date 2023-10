Un échantillon d'astéroïde récemment étudié montre des preuves de la présence d'eau et d'une teneur élevée en carbone

Une évaluation préliminaire de l'échantillon de l'astéroïde Bennu, vieux de 4.5 milliards d'années, collecté dans l'espace et ramené sur Terre par la mission OSIRIS-REx de la NASA, a révélé des preuves de teneur en eau et en carbone élevée. Cette découverte a des implications importantes pour la compréhension des origines de la vie sur Terre.

Les scientifiques du Johnson Space Center de la NASA à Houston ont annoncé cette découverte le 11 octobre. Ils ont présenté pour la première fois le matériau de l'astéroïde, qui avait atterri dans le désert de l'Utah le 24 septembre. Selon Dante Lauretta, chercheur principal d'OSIRIS-REx, le matériau révèle d'anciens secrets et donne un aperçu des origines du système solaire.

L'une des questions centrales de la mission est de comprendre comment la Terre est devenue une planète habitable. La présence d’eau liquide en abondance est un facteur clé pour déterminer l’habitabilité. L’eau et le carbone sur Terre ont été perdus après sa formation. La mission vise donc à comprendre comment ces éléments essentiels ont été reconstitués. L’hypothèse principale est que des astéroïdes riches en carbone et en eau ont fourni ces matériaux et rendu la Terre habitable.

Une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre la nature des composés carbonés trouvés dans l’échantillon d’astéroïde. Cependant, cette première découverte est prometteuse et ouvrira la voie à de futures recherches. Les secrets cachés dans les roches et la poussière de Bennu seront étudiés pendant des décennies, fournissant ainsi un aperçu de la formation de notre système solaire, de l'ensemencement de matériaux précurseurs de la vie sur Terre et des risques potentiels de collisions d'astéroïdes.

L’échantillon collecté par OSIRIS-REx est le plus grand échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais restitué sur Terre. Il sera étudié par des scientifiques du monde entier, y compris par les générations futures de scientifiques. La NASA vise à conserver au moins 70 % de l’échantillon de Johnson pour des recherches ultérieures.

