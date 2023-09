La découverte de Zealandia : découvrir les secrets d'un continent perdu

En 2017, le monde a été captivé par l’annonce de la découverte d’un continent jusqu’alors inconnu au large de la Nouvelle-Zélande. Ce continent, nommé à juste titre Zealandia ou Te Riu-a-Māui en langue maorie, couvre plus de 5 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait deux fois la taille de l'Inde. Malgré sa vaste taille, Zealandia est restée cachée pendant des siècles, avec 95 pour cent de sa superficie submergée sous l'océan Pacifique sud-ouest.

Les géologues définissent un continent comme une vaste zone de croûte continentale épaisse composée de granite ou de roches ignées similaires, combinées à des roches métamorphiques formées dans des zones tectoniquement actives et à des dépôts de sédiments dus à l'érosion. Zealandia correspond à cette définition, mais en raison de son inaccessibilité, sa géologie était peu connue en détail.

Aujourd'hui, une équipe internationale de géologues de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, d'Australie, des États-Unis, du Danemark et de Tasmanie a dressé une nouvelle carte géologique qui met en lumière les secrets cachés de Zealandia. En utilisant des échantillons de roches récupérés dans la mer et en employant des méthodes de cartographie géophysique, les chercheurs ont pu cartographier l'étendue de diverses formations géologiques sous l'eau.

L’équipe a découvert de grandes formations de grès le long des marges extérieures de Zealandia, ainsi que des dépôts de galets basaltiques. La présence de grès vieux d'environ 95 millions d'années, contenant des granites et des galets volcaniques plus anciens, suggère que les rivières coulant des hautes terres volcaniques remplissaient autrefois les bassins tectoniques lorsque Zealandia était au-dessus de l'eau. Les hautes terres étaient une chaîne volcanique active des millions d'années plus tôt, mais elles avaient probablement été fortement érodées au moment du dépôt du grès. Cet environnement ressemble à la province de Basin and Range dans l’ouest des États-Unis et dans le nord-ouest du Mexique.

De plus, les galets de basalte trouvés indiquent que Zealandia a été progressivement inondée il y a environ 40 millions d'années. Il est intéressant de noter que des navires d'enquête cartographiant le champ magnétique dans le détroit de mer entre l'Australie et l'Antarctique ont découvert des anomalies magnétiques suggérant l'existence d'une vaste zone de faille le long de la frontière sud de Zealandia. Cette zone de faille est probablement un vestige de l'époque où Zealandia s'est détachée de l'Antarctique il y a plus de 200 millions d'années, devenant ainsi son propre continent distinct.

La nouvelle carte géologique et les découvertes fournissent des informations précieuses sur l’histoire et la formation de Zealandia. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer et à comprendre sur ce continent submergé. D'autres recherches et explorations continueront à percer les mystères de Zealandia et contribueront à notre compréhension de la géologie de la Terre.

La source:

– « Reconnaissance socle géologie et tectonique de North Zealandia » publié dans la revue Tectonics (2023)