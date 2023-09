Les premières preuves fossiles montrent la colonisation des fonds marins par les oursins il y a 104 millions d'années

Les scientifiques ont fait une découverte fascinante dans les profondeurs marines : des fragments fossilisés d’épines d’oursin datant de 104 millions d’années. Auparavant, on pensait que les eaux profondes constituaient un écosystème relativement jeune, mais cette découverte remet en question cette notion.

Les profondeurs marines ont longtemps été considérées comme le berceau possible des premières formes simples de vie sur Terre. Il est essentiel de comprendre comment le nombre d’espèces vivant sur les fonds marins a changé au fil du temps, car cela pourrait révéler la résilience et l’adaptabilité des écosystèmes des grands fonds face à des événements catastrophiques et à des extinctions massives.

L’équipe de recherche a mis au jour les premières preuves fossiles d’invertébrés supérieurs colonisant les fonds marins au cours de la période du Crétacé. Sur plus de 1,400 40,000 échantillons de sédiments provenant de forages dans le Pacifique, l’océan Austral et l’Atlantique, ils ont découvert plus de 100 XNUMX fragments d’épines d’oursins. Ces épines, identifiées par leur structure et leur forme, indiquent que les oursins habitent continuellement les profondeurs marines depuis plus de XNUMX millions d’années.

En analysant la morphologie des épines, les chercheurs ont observé un changement important à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Cela a coïncidé avec un impact catastrophique de météorite qui a provoqué des extinctions massives et des perturbations dans les profondeurs marines. Les épines post-impact étaient plus fines et présentaient moins de diversité de forme, un phénomène connu sous le nom d’« effet Lilliput ». Les organismes qui survivent aux extinctions massives sont souvent de plus petite taille, probablement en raison de la rareté des ressources alimentaires.

L'auteur principal, le Dr Frank Wiese du département de géobiologie de l'université de Göttingen, explique l'importance de ces résultats. Les changements dans les épines indiquent l’évolution constante et l’émergence de nouvelles espèces dans les profondeurs marines. De plus, les chercheurs ont observé une corrélation entre la biomasse des oursins et la température de l’eau il y a environ 70 millions d’années. Cela leur permet de spéculer sur l’impact du réchauffement climatique induit par l’homme sur les eaux profondes.

En mettant en lumière l’histoire et la dynamique des grands fonds marins, cette recherche fournit des informations précieuses sur cet écosystème énigmatique. L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, élargit notre compréhension des fonds marins et de leur résilience aux changements environnementaux.

Sources:

