Recherche de champs magnétiques dans les étoiles pulsantes de type A : une découverte et un résultat nul

Dans une étude récente publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, des chercheurs ont étudié la présence de champs magnétiques dans les étoiles pulsantes de type A. Contrairement aux étoiles plus froides, qui présentent régulièrement des champs magnétiques, les étoiles chaudes dotées d’enveloppes radiatives le font rarement. Cela est dû à l’absence de mouvement convectif, nécessaire au maintien des champs magnétiques grâce à l’action dynamo. Cependant, environ 15 % des étoiles chaudes entre 7,000 20,000 K et XNUMX XNUMX K ont des champs magnétiques bien plus puissants que le champ magnétique moyen du Soleil.

L’étude s’est concentrée sur deux types d’étoiles pulsantes de type A : les variables delta Scuti et les variables gamma Doradus. Les variables Delta Scuti sont des étoiles de la séquence principale qui subissent des changements périodiques de luminosité, similaires aux variables céphéides, avec des périodes de pulsation allant de quelques minutes à quelques heures. Les variables Gamma Doradus, en revanche, ne présentent pas la même relation période-luminosité et ont des périodes de pulsation plus longues, suggérant une dominance des oscillations en mode g.

À l’aide de l’instrument polarimétrique et spectroscopique Potsdam Echelle (PEPSI), les chercheurs ont observé deux étoiles spécifiques : HD 340577 (HD34), une variable delta Scuti, et HR 8799 (HR87), une variable gamma Doradus. Les résultats ont montré que HD34 présentait un champ magnétique potentiellement aussi puissant que 1,200 87 G, ce qui en fait le champ magnétique le plus puissant jamais détecté sur une variable delta Scuti. En revanche, aucun champ magnétique n’a été détecté sur HRXNUMX.

L’étude a également révélé des différences intéressantes entre les deux types de variables. Les variables Delta Scuti avec des champs magnétiques puissants sont généralement des rotateurs lents, ce qui suggère une corrélation potentielle entre de longues périodes de rotation et la présence de champs magnétiques. De plus, les modes d'oscillation du HD34 et d'autres variables delta Scuti avec des champs forts se sont révélés plus faibles que ceux du HR87. Cela conforte l’idée selon laquelle des champs magnétiques puissants atténuent les modes d’oscillation.

Cette recherche marque le début d'une enquête systématique sur la présence de champs magnétiques dans les variables delta Scuti et gamma Doradus et leur impact sur les modes de pulsation. Des études plus approfondies permettront de mieux comprendre les conditions dans lesquelles ces champs sont présents et leurs implications pour ces types d'étoiles.

