Le pouvoir des meilleures pratiques dans la recherche en sciences sociales et comportementales

Selon une étude publiée dans Nature Human Behaviour, des chercheurs ont récemment démontré que lorsque les meilleures pratiques sont utilisées, une grande reproductibilité est possible dans la recherche en sciences sociales et comportementales. La communauté des chercheurs s'est inquiétée de la crédibilité de la littérature publiée dans ce domaine, plusieurs études à grande échelle n'ayant pas réussi à reproduire les résultats précédemment publiés ou le faisant dans une bien moindre mesure, ce qui a soulevé des questions sur la validité des études futures sur les sciences sociales. sciences du comportement.

Cependant, un groupe d'experts de haut niveau a décidé de prouver qu'une grande réplicabilité est possible en suivant les meilleures pratiques. Sur une période de six ans, ils ont découvert et reproduit 16 nouvelles découvertes en utilisant les meilleures pratiques de référence, notamment le pré-enregistrement, les échantillons de grande taille et la fidélité de la réplication. Les résultats de réplication de leur étude représentaient en moyenne 97 % de la taille des résultats d'origine, une amélioration significative par rapport aux projets de réplication précédents qui n'observaient que 50 % des résultats de réplication.

L'auteur principal, John Protzko, souligne que l'utilisation des meilleures pratiques, telles que des échantillons volumineux, le pré-enregistrement et des documents ouverts, combinée à des réplications fidèles au processus d'origine, conduit à une science hautement reproductible. L'étude a également éliminé le biais consistant à publier uniquement les résultats positifs en s'engageant à reproduire les études de confirmation initiales, quel que soit leur résultat.

Il est important de noter que les équipes de recherche n’ont observé aucune preuve statistiquement significative d’un déclin des taux de réplicabilité au fil des réplications répétées. La taille des échantillons et la taille des effets garantissaient un taux de réplicabilité de 86 %, basé sur la signification statistique, qui n'aurait pas pu être plus élevé.

Les résultats de ces études n’étaient pas évidents ni susceptibles d’être reproduits, car leur facteur de surprise était comparable à celui d’études difficiles à reproduire dans le passé. De plus, des tests indépendants ont montré que les participants ne pouvaient pas prédire l’orientation ou la reproductibilité de ces nouveaux résultats.

Cette recherche démontre qu'en suivant les meilleures pratiques et en s'engageant à reproduire les études quel que soit leur résultat, la recherche en sciences socio-comportementales peut atteindre des taux de réplicabilité élevés. Ces résultats ont des implications importantes pour la crédibilité et la validité des études futures dans ce domaine.

QFP

Quelles ont été les meilleures pratiques utilisées dans l’étude ?

Les meilleures pratiques utilisées dans l'étude comprenaient le pré-enregistrement, les échantillons de grande taille et la fidélité de la réplication.

Quel a été le taux de réplicabilité de l’étude ?

L'étude a atteint un taux de réplicabilité de 86 % sur la base de la signification statistique.

Pourquoi une grande réplicabilité est-elle importante dans la recherche en sciences sociales et comportementales ?

Une réplicabilité élevée garantit que les résultats de la recherche peuvent être reproduits de manière cohérente et fiable, augmentant ainsi la crédibilité et la validité de la littérature dans le domaine.

L’étude a-t-elle révélé de nouvelles découvertes ?

Oui, l’étude a découvert et reproduit 16 nouvelles découvertes en utilisant les meilleures pratiques de recherche en sciences sociales et comportementales.

Quelle a été l’approche adoptée par les chercheurs pour éliminer les préjugés dans la publication des résultats positifs ?

Les chercheurs se sont engagés à reproduire les études de confirmation initiales, quels que soient leurs résultats, en veillant à ce que tous les résultats soient inclus dans l'étude, quelle que soit leur nature positive ou négative.