De nouvelles preuves suggèrent que les humains sont arrivés en Amérique du Nord plus tôt qu’on ne le pensait auparavant

By

Une analyse récente des empreintes humaines dans le parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, a fourni de nouvelles preuves selon lesquelles les humains pourraient être arrivés en Amérique du Nord beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Les empreintes, qui dateraient de plus de 23,000 XNUMX ans, ont fait l'objet de controverses en raison de préoccupations concernant l'exactitude des méthodes de datation.

Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Science a fait la lumière sur cette question. Les chercheurs ont effectué des tests sur le pollen mélangé aux empreintes de pas et à d’autres éléments trouvés dans les sédiments. L’analyse a confirmé l’âge des empreintes, confirmant en outre que les humains étaient effectivement présents en Amérique du Nord au plus fort de la plus récente période glaciaire.

Traditionnellement, on croyait que les humains étaient arrivés en Amérique du Nord il y a entre 13,000 16,000 et XNUMX XNUMX ans. Cependant, ces nouvelles preuves remettent en question cette théorie. Les empreintes donnent un aperçu des individus qui les ont laissés derrière eux. La plupart des empreintes appartenaient à des enfants et des adolescents, suggérant une diversité d'individus.

De plus, la découverte d'un tronçon d'un kilomètre de long qui aurait appartenu à une femme a révélé la présence occasionnelle d'empreintes de la taille d'un enfant à côté des siennes. Cela suggère une possible cellule familiale et donne un aperçu de la vie des humains au cours de cette période.

Les implications de cette recherche sont importantes. Cela suggère que les humains étaient présents en Amérique du Nord beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, et cela ajoute à notre compréhension de leurs mouvements et interactions au cours de la période glaciaire. L’étude rappelle que notre connaissance de l’histoire évolue constamment à mesure que de nouvelles preuves émergent et que nos techniques d’analyse s’améliorent.

Sources:

– ActualitésNation

-Axios