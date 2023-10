Les composants de la navette spatiale Endeavour arrivent au California Science Center

Le California Science Center se prépare à une autre arrivée historique alors que deux grands moteurs-fusées solides (SRM) se dirigent vers le musée. Ces SRM faisaient partie du système de propulsion responsable du lancement de la navette spatiale Endeavour dans l'espace. Après épuisement professionnel, les SRB seraient largués de l'engin et récupérés pour être réutilisés.

Les SRM, qui ont été stockés au port aérien et spatial de Mojave, complèteront l'exposition de l'Endeavour au California Science Center. Les projets ambitieux du musée incluent la présentation de la navette spatiale verticale, haute de 20 étages, avec les SRM et un énorme réservoir de carburant externe orange. Une fois terminé, ce sera la seule véritable pile de navette spatiale « prête au lancement » au monde.

Le transport des SRM impliquera un voyage le long de l'autoroute 110 et des rues de surface, avec une arrivée prévue à la « ligne d'arrivée » cérémoniale du California Science Center, sur la 39e rue. Le public est invité à assister à leur arrivée et à participer à la célébration.

Les SRM seront montés avec l'Endeavour et le réservoir externe, créant un affichage vertical à l'intérieur du centre aérien et spatial Samuel Oschin, qui sera bientôt construit. Ce nouveau centre élargira l'empreinte du California Science Center et offrira deux fois plus d'espace d'exposition, dont 100 artefacts authentiques et 100 nouvelles expositions interactives.

Le projet a été principalement financé grâce à des efforts de collecte de fonds, pour un coût total d'au moins 400 millions de dollars. Même si la majorité des fonds ont été acquis, 50 millions de dollars sont encore nécessaires pour atteindre l'objectif de collecte de fonds.

Les personnes intéressées à assister à cette arrivée historique sont encouragées à arriver tôt au Parc des Expositions. Le stationnement sera disponible dans la structure de stationnement bleue du California Science Center, mais les transports en commun sont recommandés, la ligne E du métro de Los Angeles s'arrêtant à la station Expo Park/USC. Le musée ouvrira également tôt le jour de l'arrivée pour poursuivre la célébration.

