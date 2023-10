Le rôle des cendres volcaniques dans l'atmosphère : nouvelles perspectives des chercheurs de Cornell

Les cendres volcaniques ne sont pas de simples poussières ordinaires. Ses minuscules particules ont la capacité d’atteindre la stratosphère, d’avoir un impact sur les modèles climatiques mondiaux et de provoquer des perturbations à la surface de la Terre. Pour combler le fossé entre les volcanologues et les spécialistes de l'atmosphère qui étudient le changement climatique, des chercheurs de l'Université Cornell ont analysé des échantillons de cendres volcaniques provenant de diverses éruptions explosives de compositions différentes. Leurs travaux mettent en lumière le rôle important que joue ce minuscule matériau dans l’atmosphère.

L’étude, intitulée « Phases in Fine Volcanic Ash », a été publiée dans Scientific Reports. L'auteur principal Adrian Hornby, chercheur postdoctoral au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à Cornell, affirme que les grandes éruptions volcaniques peuvent avoir des impacts à long terme sur le climat. La dispersion et le transport des fines cendres volcaniques influencent la science atmosphérique, la modélisation climatique, les études environnementales et la santé publique.

Les volcans peuvent se former de différentes manières, soit à travers des points chauds situés au plus profond du manteau terrestre, soit dans des zones de subduction où les plaques tectoniques entrent en collision. Chaque volcan a une composition unique qui peut entraîner divers problèmes environnementaux. Les cendres volcaniques sont un matériau particulaire complexe créé à partir de la fragmentation du magma lors d'éruptions explosives. Il contient des minéraux, du verre silicaté et des pores, mais sa composition et ses propriétés sont jusqu’à présent mal définies.

En raison du manque de données, les scientifiques se sont appuyés sur des approximations grossières et des modèles inadéquats pour comprendre la composition des cendres. Les chercheurs de Cornell ont collecté des échantillons de cendres provenant de 40 éruptions, en se concentrant sur les grains inférieurs à 45 microns qui sont facilement transportés par les vents atmosphériques. Ils ont découvert des variations significatives dans la composition des cendres en fonction de la taille des grains, du contexte tectonique et de la chimie.

À mesure que la taille des grains devenait plus petite, les cendres contenaient des fractions plus élevées de silice cristalline et de sels, qui peuvent être nocifs pour la santé humaine en cas d'inhalation, tandis que les proportions de verre et d'oxyde de fer diminuaient. Le groupe a utilisé des techniques de diffraction des rayons X et de microscopie électronique à balayage pour analyser les propriétés structurelles, la teneur en minéraux et la morphologie des échantillons de cendres.

Les résultats ont montré que différentes éruptions avaient un contenu minéral distinct. Par exemple, l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 a produit beaucoup de feldspath et d'amphibole, indiquant une évolution significative de la fonte avant l'éruption. En revanche, les éruptions du Tajogaite de 2021 à La Palma, dans les îles Canaries, en Espagne, ont été caractérisées par du feldspath, du clinopyroxène et de l'olivine, suggérant une évolution minime à partir de la source du manteau.

Cet ensemble de données complet sur la composition des cendres volcaniques constitue une ressource précieuse pour comprendre les impacts des éruptions volcaniques sur les systèmes, les infrastructures et la santé humaine de la Terre. Les recherches de l’Université Cornell contribuent à combler le manque de connaissances et permettent de mieux modéliser et prédire les effets des cendres volcaniques sur notre planète.

